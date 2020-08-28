Впервые в истории долг россиян по ипотеке превысил 8 триллионов рублей
Общий показатель долга россиян за недвижимость в июле превысил показатель в 8 триллионов рублей. Только за прошлый месяц банковский ипотечный портфель увеличился на 2,1% и составил 8,13 триллиона рублей. Об этом 28 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.
Из общего ипотечного долга 20,7 миллиарда рублей приходятся на валютные займы. Впервые с марта 2020 года в июле было выдано два валютных кредита на 17 миллионов рублей.
Отмечается, что также вырос объем выдаваемых кредитов на 31,1%, достигнув показателя в 361,9 миллиарда рублей.
Дойти до таких цифр кредиторы смогли благодаря большой раздаче крупных рублевых ссуд. Так, россияне в прошлом месяце взяли на 25% больше ссуд, чем в июне, — почти 146 тысяч, что стало максимальным показателем с декабря 2018 года.
При этом просроченная задолженость по рублевой ипотеке незначительна и составляет всего 0,7% — 66 миллиардов рублей, валютная — 1%, до 8,3 миллиарда рублей.