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07.09.2020 13:01
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Смольный ищет, кто даст ему в долг 15 млрд рублей. Он готов переплачивать 5,25% годовых

Комитет финансов Петербурга объявил конкурс на предоставление кредитной линии с лимитом 15 млрд рублей. Максимальная стоимость — 787 млн.

Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, контракт будет действовать до 29 октября 2021 года. Указано, что начальная максимальная цена рассчитана исходя из максимальной процентной ставки в 5,25% годовых.

Цель никто не скрывает — «финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга и погашения долговых обязательств». После весенней корректировки дефицит установлен в 2020 году на уровне 11 млрд рублей; там, где бюджет говорит об источнике его финансирования, что 93,6 млрд приходятся на гособлигации, 15 млрд — на кредиты. Эти же 15 млрд указаны в программе внутренних заимствований. При этом объем госдолга Петербурга на начало 2021 года не должен превышать 138,7 млрд рублей.

Напомним, на прошлой неделе в ЗакСе начались нулевые чтения по проекту бюджета на ближайшие три года. Согласно общим параметрам, о которых говорил комитет финансов, планка госдолга вырастет 2021 году до 226,9 млрд рублей, т.е. до 38,4% от собственных доходов города; дальше, по прогнозу, 261,3 млрд рублей (40,5%) и затем 273 млрд (38,7%).

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Комментарии (6)

Alex Kosh
Как говорится, хочешь найти себе врага - дай в долг. И кто бы бизнес под такой процент кредитовал???
Mozg
Кто ж даст в долг людям под процент даже не покрывающий инфляцию, которые на столько не разбираются в экономике, что душат бизнесчс, приносящий
Пю Ре
И что же пойдет с молотка, когда долг окажется непогасимым?
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