Смольный ищет, кто даст ему в долг 15 млрд рублей. Он готов переплачивать 5,25% годовых

Комитет финансов Петербурга объявил конкурс на предоставление кредитной линии с лимитом 15 млрд рублей. Максимальная стоимость — 787 млн.

Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, контракт будет действовать до 29 октября 2021 года. Указано, что начальная максимальная цена рассчитана исходя из максимальной процентной ставки в 5,25% годовых.

Цель никто не скрывает — «финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга и погашения долговых обязательств». После весенней корректировки дефицит установлен в 2020 году на уровне 11 млрд рублей; там, где бюджет говорит об источнике его финансирования, что 93,6 млрд приходятся на гособлигации, 15 млрд — на кредиты. Эти же 15 млрд указаны в программе внутренних заимствований. При этом объем госдолга Петербурга на начало 2021 года не должен превышать 138,7 млрд рублей.