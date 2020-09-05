Познер о возможной причастности России к состоянию Навального: «Отравление сделало его опасным для власти»

Отвечая на вопрос зрителя, Познер заявил, что «Новичок» не доказательство. Если искать тех, кому выгодно случившееся с Навальным, то в сторону России следует смотреть в последнюю очередь. «Отравление Навального гораздо хуже для власти в целом и Путина в частности, чем вся его совокупная деятельность», — уверен телеведущий.

Тележурналист Владимир Познер не сомневается в заключении немецких медиков, которые нашли следы вещества из группы «Новичок» в организме Алексея Навального, однако не спешит связывать яд с российскими спецслужбами.

Он отметил, что до госпитализации оппозиционный политик был известен, но не слишком популярен и не особо успешен, расследования ФБК были не более чем неприятны для властей. После случившегося Навальный приобрёл широкую известность на Западе, где стал «главным оппозиционером России», а президент приобрёл славу мстительного отравителя, констатирует Познер.

Впрочем, совсем подозрения с российских спецслужб он не снимает. «Возможно, имели, а возможно и нет. Кто, какие силы причастны, еще предстоит выяснить», — пишет он.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. 2 сентября правительство Германии объявило, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Глава евродипломатии пригрозил санкциями России.