Регионы могут запретить детям ходить в школу после заграничных каникул без теста на ковид
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что его ведомство не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Но такое право дали региональным властям.
«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо по возможности максимально соблюдать — это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей. Что касается такого требования, непосредственно требования нет в этих рекомендациях, надо уточнить в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения, в региональных штабах», — цитирует его 5 сентября ТАСС.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, россияне, прибывающие из других стран, обязаны в трехдневный срок сдать тест на коронавирус и загрузить результат в систему через «Госуслуги». Списки тех, кто вернулся из заграничного турне и не сдал тест, поступают в ведомство. Составляется протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, точный размер определяет суд.