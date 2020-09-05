FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.09.2020 19:02
0
Печать

Регионы могут запретить детям ходить в школу после заграничных каникул без теста на ковид

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что его ведомство не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Но такое право дали региональным властям.

«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо по возможности максимально соблюдать — это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей. Что касается такого требования, непосредственно требования нет в этих рекомендациях, надо уточнить в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения, в региональных штабах», — цитирует его 5 сентября ТАСС.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, россияне, прибывающие из других стран, обязаны в трехдневный срок сдать тест на коронавирус и загрузить результат в систему через «Госуслуги». Списки тех, кто вернулся из заграничного турне и не сдал тест, поступают в ведомство. Составляется протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, точный размер определяет суд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний