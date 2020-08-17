Роспотребнадзор: После Абхазии надо сдавать тест на COVID-19 или копить на штраф

Заблуждения некоторых петербуржцев о том, что после поездки в Абхазию не нужно сдавать тест на коронавирус, как, например, после Турции или Танзании, беспочвенны.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 17 августа, россияне, прибывающие из Абхазии или любой другой заграницы, обязаны в трехдневный срок сдать тест на коронавирус и загрузить результат в систему через «Госуслуги». Списки тех, кто вернулся из заграничного турне и не сдал тест, поступают в ведомство. Составляется протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Точный размер определяет суд.

