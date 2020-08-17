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17.08.2020 17:14
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Роспотребнадзор: После Абхазии надо сдавать тест на COVID-19 или копить на штраф

Заблуждения некоторых петербуржцев о том, что после поездки в Абхазию не нужно сдавать тест на коронавирус, как, например, после Турции или Танзании, беспочвенны.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 17 августа, россияне, прибывающие из Абхазии или любой другой заграницы, обязаны в трехдневный срок сдать тест на коронавирус и загрузить результат в систему через «Госуслуги». Списки тех, кто вернулся из заграничного турне и не сдал тест, поступают в ведомство. Составляется протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Точный размер определяет суд.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства об открытии границы между Россией и Абхазией с 1 августа. А уже 8 августа стало известно, что в стране коронавирусом впервые заразился отдыхающий. Лечиться его вывезли в Россию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Piter Pen
На въезде тестировать надо и на карантин сажать - после выезда за рубеж. Ничему вас февраль, март не научил.
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