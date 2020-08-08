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08.08.2020 18:32
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В Абхазии коронавирусом впервые заразился отдыхающий. Лечиться его вывезли в Россию

В Абхазии впервые зарегистрирован случай заражения COVID-19 среди отдыхающих. Об этом 8 августа сообщает «Апасагдыл-инфо» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в Российскую Федерацию», — цитирует издание оперштаб.

Абхазия открыла границы для отдыхающих россиян с 1 августа. 7 августа в страну выехал первый поезд из Москвы. При этом в Минздраве страны опасались вспышки коронавируса из-за наплыва туристов. Российские чиновники обещали позаботиться о российских отдыхающих — в Сочи разворачивают дополнительные койки под COVID-19.

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