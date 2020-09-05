Тяжёлое ДТП произошло минувшей ночью на одном из самых сложных и загруженных участков КАД — в районе вантового моста. Вчерашнюю массовую аварию у Стрельны не пережил один человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 сентября около 2:10 на 85-м километре внешнего кольца (Всеволожский район, съезд с моста), по предварительной информации, мужчина 1981 года рождения на «Фольксвагене Пассате» не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам он погиб, а его пассажир, неизвестный мужчина лет 45 на вид, получил тяжёлые травмы.