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05.09.2020 10:57
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На КАД «Пассат» въехал в отбойник: колёса, двигатель и людей раскидало по дороге

Тяжёлое ДТП произошло минувшей ночью на одном из самых сложных и загруженных участков КАД — в районе вантового моста. Вчерашнюю массовую аварию у Стрельны не пережил один человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 сентября около 2:10 на 85-м километре внешнего кольца (Всеволожский район, съезд с моста), по предварительной информации, мужчина 1981 года рождения на «Фольксвагене Пассате» не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам он погиб, а его пассажир, неизвестный мужчина лет 45 на вид, получил тяжёлые травмы.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На кадрах «Дорожного инспектора» и подписчиков «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, какие повреждения получила машина — можно предположить силу удара. По словам очевидцев, при ударе колёса и двигатель отделились от машины. Два человека вылетели из салона на дорогу и остались лежать без движения. Подписчик «ДТП и ЧП» Шоха поясняет, что люди не были пристегнуты, и чувствовался запах алкоголя. До приезда скорой Шоха нащупал пульс и у первого, и у второго пострадавшего, но прибывшие медики уже констатировали смерть.

«Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Смертельной оказалась и вчерашняя массовая авария на КАД у Стрельны в Ломоносовском районе. 4 сентября около 9:15 на 51-м километре внешнего кольца столкнулись пять транспортных средств. «Дорожный инспектор» уточняет основную версию: мужчина 1987 года рождения на Nissan Almera совершил столкновение с попутный Changan под управлением мужчины 1956 года рождения и Skoda Rapid под управлением мужчины 1971 года рождения. После этого Changan врезался в «ГАЗель» (за рулём был мужчина 1968 года рождения) и в силовое ограждение. А Skoda ударила «Ладу», которой управляла женщина 1988 года рождения.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На момент публикации новости о ДТП на «Фонтанке» было известно о том, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Отдел пропаганды УГИБДД 5 сентября уточняет, что пострадали два человека: водитель Changan — мужчина 1956 года рождения и женщина 1966 года рождения, пассажирка этой же машины, состояние обоих оценивалось как среднее. Однако позднее поступила телефонограмма, что мужчина скончался.

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Комментарии (2)

Chinalove
А спроси их неделю назад, важно ли соблюдать скоростной режим, они бы ответили, что смешно говорить о пдд, написанных полвека назад при мощностных возможностях современных автомобилей.
Alex000
Вчерашнее ДТП фееричнее, да...

"мужчина 1987 года рождения на Nissan Almera совершил столкновение с попутный Changan под управлением мужчины 1956 года рождения и Skoda Rapid под управлением мужчины 1971 года рождения. После этого Changan врезался в «ГАЗель» (за рулём был мужчина 1968 года рождения) и в силовое ограждение. А Skoda ударила «Ладу», которой управляла женщина 1988 года рождения"

Прямо сага.

Ну а этого так, разватрушило конечно, но могло быть и суровее.
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