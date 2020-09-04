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04.09.2020 11:11
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«Куча машин побилась» на КАД у Стрельны и собрала пробку. Есть пострадавший

Массовая авария затруднила проезд на юго-западе кольцевой автодороги утром 4 сентября. Один человек получил серьезные травмы.

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Иван, на внешнем кольце КАД, между Петергофом и Стрельной, «побилась куча машин. Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о восьми участниках ДТП. На кадрах с места аварии видно, что столкнулись несколько легковых машин и грузовой фургон.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что, по уточненным данным, около 9:50 на 50-м километре внешнего кольца столкнулись пять машин, попутно повредив 12 погонных метров ограждения. Предварительно, один человек получил тяжелые травмы.

Поврежденные автомобили занимают первую и третью полосы. Из-за аварии на внешнем кольце скопилась двухкилометровая пробка.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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