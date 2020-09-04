В страшном ночном ДТП на платной трассе М-11 «Нева» погиб не предполагаемый виновник, а его пассажир. Показываем первые минуты после аварии, когда машины вовсю полыхали.

Водитель «Хёндэ Соляриса», как это бывает на скоростных магистралях, совершил наезд на стоящее транспортное средство. Такие ДТП часто становятся смертельными. Почему водитель вовремя не увидел фуру и не успел среагировать, объясняют слова очевидца в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Он меня обогнал минут за 10 до аварии. Я шёл примерно 140 км/ч, он летел на аварийке примерно 160-170 км/ч. Влетел при обгоне в стоячую фуру». «Дорожный инспектор» тоже указывает на вероятное превышение скоростного режима, отмечая, что водитель Hyundai «забыл о пункте 10.1 ПДД».