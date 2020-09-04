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04.09.2020 20:08
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Первые минуты после огненного ДТП на М-11 на видео: водитель влетел в стоящую фуру

В страшном ночном ДТП на платной трассе М-11 «Нева» погиб не предполагаемый виновник, а его пассажир. Показываем первые минуты после аварии, когда машины вовсю полыхали.

Водитель «Хёндэ Соляриса», как это бывает на скоростных магистралях, совершил наезд на стоящее транспортное средство. Такие ДТП часто становятся смертельными. Почему водитель вовремя не увидел фуру и не успел среагировать, объясняют слова очевидца в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Он меня обогнал минут за 10 до аварии. Я шёл примерно 140 км/ч, он летел на аварийке примерно 160-170 км/ч. Влетел при обгоне в стоячую фуру». «Дорожный инспектор» тоже указывает на вероятное превышение скоростного режима, отмечая, что водитель Hyundai «забыл о пункте 10.1 ПДД».

ДТП, напомним, произошло 4 сентября в 00:35 на 631-м километре автодороги М-11 в Тосненском районе Ленинградской области. По данным УГИБДД, неустановленный водитель «Соляриса» не справился с управлением и совершил столкновение с попутным «Мерседесом» под управлением мужчины 1970 года рождения. «Солярис» и прицеп загорелись. Неустановленный пассажир легковушки скончался на месте ДТП, водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (8)

HAXHAX
пожарные очень спешили =)) раз через час приехали,могли вообще не приехать,хотя нет они же должны отчитаться об отключённом аккумуляторе =))
irinamaslova
Вроде и дорога прямая, и свет есть. Но хундай видимо увидел перестраивавшуюся влево другую машину, которая пошла объезжать стоящую, скорее фуру, и решил обойти её справа. А там нежданчик.
SlawaPiter
Машина для гастарбайтеров, как и VW Polo...
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