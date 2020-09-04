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04.09.2020 07:34
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На М-11 в Тосненском районе «Солярис» влетел в «Мерседес» и загорелся. Водитель погиб

Авария с погибшим произошла в ночь на 4 сентября в Тосненском районе Ленобласти. Машины от столкновения загорелись.

Фото: vk.com/extra_call
Фото: vk.com/extra_call

Подробности сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. ДТП произошло на трассе «Нева» М -11. Водитель «Хёндэ Солярис» ехал из Москвы в Петербург, не справился с управлением и врезался в попутный «Мерседес» с прицепом. От столкновения «Солярис» загорелся, а мужчина погиб на месте. Огонь перекинулся и на прицеп, водитель «Мерседеса» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности водителей и обстоятельства происшествия.

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Комментарии (6)

кто-то страшный
Хундяй не машина, это диагноз.
67832738
https://vk.com/wall-68471405_13749242
Тут выложили фотки пожара.
Olen
Белый Солярис как метка идиота.
Увидел в зеркала - держись подальше, целее будешь.
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