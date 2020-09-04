На М-11 в Тосненском районе «Солярис» влетел в «Мерседес» и загорелся. Водитель погиб
Авария с погибшим произошла в ночь на 4 сентября в Тосненском районе Ленобласти. Машины от столкновения загорелись.
Подробности сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. ДТП произошло на трассе «Нева» М -11. Водитель «Хёндэ Солярис» ехал из Москвы в Петербург, не справился с управлением и врезался в попутный «Мерседес» с прицепом. От столкновения «Солярис» загорелся, а мужчина погиб на месте. Огонь перекинулся и на прицеп, водитель «Мерседеса» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности водителей и обстоятельства происшествия.