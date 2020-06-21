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21.06.2020 15:14
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На КАД погиб пешеход. Он вышел из остановившейся «Лады», чтобы закрепить вещи на багажнике

Смертельное ДТП на КАД произошло после того, как петербуржец покинул салон «Лады», чтобы проверить багаж. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, без этого аварии с летальным исходом могло бы не произойти

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, ДТП случилось 20 июня около 19:55 на 69-м километре внешнего кольца (Московский район). По предварительной версии, 24-летний водитель «Фольксвагена Поло» совершил наезд на стоящий ВАЗ-2115, а затем на 40-летнего мужчину – пассажира «пятнашки», который вышел на дорогу.

По сведениям «Фонтанки», мужчины на «Ладе» везли вещи на верхнем багажнике. Груз, видимо, начал съезжать, и они остановились, чтобы закрепить его. Пассажир вышел и был сбит женщиной на «Фольксвагене».

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие аварии происходят регулярно и часто заканчиваются тяжёлыми травмами или смертями. Например, 25 мая в такой же аварии серьёзно пострадал 71-летний пенсионер.

Впрочем, иногда на КАД встречаются и настоящие пешеходы. Видео, на котором двое мужчин перебежали скоростную магистраль, едва не попав под машины, выложил подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Григорий, назвав нарушителей лосями.

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Комментарии (2)

Анна Прошина
Уже лет 10 как нужно сделать обочину КАДа действительно безопасной зоной . Что сделали для этого питерские власти ? Н и ч е г о! Любая остановка на КАДе по любой причине должна наказываться штрафом. Подумайте головой - нет ни одной (!!!)уважительной причины которая оправдывала бы остановку на КАДе .
Почему то наши чиновники считают нормальным что на зсд моментом прилетает тех служба , а на людей на КАД всем плевать.
Второе - колейность на каде доказывает то что наши чиновники либо не способствовали вовсе развитию технологий дорожного строительства либо кто то все украл, как водится в Северной . Неужели Беглову самому не стыдно ехать по такому покрытию , которое на КАД?
krasnonosov
Предлагаю закрыть КАД, обнести его красно-белыми ленточками, а ездящих по нему штрафовать. Контроль за закрытием и сбор штрафов возложить на роскомнепортебпозор.
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