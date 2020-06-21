Смертельное ДТП на КАД произошло после того, как петербуржец покинул салон «Лады», чтобы проверить багаж. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, без этого аварии с летальным исходом могло бы не произойти

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, ДТП случилось 20 июня около 19:55 на 69-м километре внешнего кольца (Московский район). По предварительной версии, 24-летний водитель «Фольксвагена Поло» совершил наезд на стоящий ВАЗ-2115, а затем на 40-летнего мужчину – пассажира «пятнашки», который вышел на дорогу.