Женщины Минска вышли на протест против Лукашенко. Айтишники похоронили белорусский IT-сектор
Женщины выстроились в цепь солидарности возле Комаровского рынка в Минске. Как сообщает 4 сентября издание Onliner, они скандировали «Жыве Беларусь!», «Руки прочь от детей» и «Не дадим продать страну».
После этого женщины собрались в колонну и двинулись в сторону проспекта Независимости. Некоторые идут с маленькими детьми, машины сигналят им в поддержку.
Вечером в Минске около "Комаровки" выстроилась женская цепь солидарности. Девушки постояли там какое-то время и отправились по направлению к центру города pic.twitter.com/Uej6I3WNF5— Onliner (@OnlinerBY) September 4, 2020
Также сегодня в Минске айтишники «почтили память белорусского IT-сектора». К стихийному мемориалу возле Парка высоких технологий они принесли цветы и клавиатуру. Люди подходят и зажигают свечи, пишет Tut.by.
Утром в Минске ОМОН жестко задержал студентов, которые в стенах своего вуза, МГЛУ, начали исполнять песни протеста.
В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются протесты против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.