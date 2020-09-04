Женщины выстроились в цепь солидарности возле Комаровского рынка в Минске. Как сообщает 4 сентября издание Onliner, они скандировали «Жыве Беларусь!», «Руки прочь от детей» и «Не дадим продать страну».



После этого женщины собрались в колонну и двинулись в сторону проспекта Независимости. Некоторые идут с маленькими детьми, машины сигналят им в поддержку.