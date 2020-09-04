FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 19:23
1
Печать

Женщины Минска вышли на протест против Лукашенко. Айтишники похоронили белорусский IT-сектор

Женщины выстроились в цепь солидарности возле Комаровского рынка в Минске. Как сообщает 4 сентября издание Onliner, они скандировали «Жыве Беларусь!», «Руки прочь от детей» и «Не дадим продать страну».

После этого женщины собрались в колонну и двинулись в сторону проспекта Независимости. Некоторые идут с маленькими детьми, машины сигналят им в поддержку.

Также сегодня в Минске айтишники «почтили память белорусского IT-сектора». К стихийному мемориалу возле Парка высоких технологий они принесли цветы и клавиатуру. Люди подходят и зажигают свечи, пишет Tut.by.

Утром в Минске ОМОН жестко задержал студентов, которые в стенах своего вуза, МГЛУ, начали исполнять песни протеста.

В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются протесты против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

YUZ
Убраться давно пора оборзевшему узурпатору. Но если такого взрастили обнулениями, кроме бесконтрольной власти таких уже ничего не интересует.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний