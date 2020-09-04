Пять корреспондентов «Ъ» оштрафованы за то, что поддержали задержанного коллегу надписями на одежде. Одного из них уволили из издания
Редактора «Коммерсанта FM» Александра Рассохина оштрафовали на 10 тыс. рублей за футболку с поддержкой Ивана Сафронова, пишет 4 сентября «Коммерсантъ». Он стал пятым корреспондентом холдинга, получившим такое наказание за надписи на одежде.
Судья Кузьминского суда Москвы Максим Вересов признал Александра Рассохина виновным в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) 13 июля. В тот день его бывшему коллеге Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), Рассохин пришел к следственному управлению ФСБ у СИЗО «Лефортово» в футболке в поддержку задержанного.
Александр Рассохин вину не признал, так как пришел к «Лефортово» не для участия в митинге, а с профессиональной целью — узнать от адвокатов, в чем именно обвиняют Ивана Сафронова, поскольку следствие до сих пор не конкретизировало детали дела.
Кроме Рассохина, штрафы в 10 тыс. рублей получили еще четыре корреспондента «Коммерсанта»: Ольга Алленова, Лилия Галявиева, Алла Пугачева и Петр Пархоменко. Все оштрафованные обжаловали свое наказание в суде.
Последний же — Петр Пархоменко — сын известного журналиста Сергея Пархоменко — сегодня заявил, что руководство «Коммерсантъ FM» попросило уволиться его из издания по собственному желанию из-за произошедшего инцидента, однако главный редактор «Коммерсантъ FM» сообщил 4 сентября изданию «Подъём», что его увольнение не связано с прошедшей акцией.
«Первое: задержания за надписи на майках противозаконны, решения судов по этим эпизодам сомнительны. Второе: действия корреспондента «Коммерсанта FM» Петра Пархоменко на этой акции я считаю непрофессиональными. Ну и третье: предложение написать заявление по собственному желанию по большей части не связано с пунктом два, а связано с ленью, безответственностью и нарушением профессиональной и корпоративной этики. У меня вопросы к профессиональной деятельности Петра возникли уже давно», — заявил «Подъёму» главред «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев.
Советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.