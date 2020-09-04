Пять корреспондентов «Ъ» оштрафованы за то, что поддержали задержанного коллегу надписями на одежде. Одного из них уволили из издания

Судья Кузьминского суда Москвы Максим Вересов признал Александра Рассохина виновным в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) 13 июля. В тот день его бывшему коллеге Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), Рассохин пришел к следственному управлению ФСБ у СИЗО «Лефортово» в футболке в поддержку задержанного.

Редактора «Коммерсанта FM» Александра Рассохина оштрафовали на 10 тыс. рублей за футболку с поддержкой Ивана Сафронова, пишет 4 сентября «Коммерсантъ». Он стал пятым корреспондентом холдинга, получившим такое наказание за надписи на одежде.

Александр Рассохин вину не признал, так как пришел к «Лефортово» не для участия в митинге, а с профессиональной целью — узнать от адвокатов, в чем именно обвиняют Ивана Сафронова, поскольку следствие до сих пор не конкретизировало детали дела.



Кроме Рассохина, штрафы в 10 тыс. рублей получили еще четыре корреспондента «Коммерсанта»: Ольга Алленова, Лилия Галявиева, Алла Пугачева и Петр Пархоменко. Все оштрафованные обжаловали свое наказание в суде.



Последний же — Петр Пархоменко — сын известного журналиста Сергея Пархоменко — сегодня заявил, что руководство «Коммерсантъ FM» попросило уволиться его из издания по собственному желанию из-за произошедшего инцидента, однако главный редактор «Коммерсантъ FM» сообщил 4 сентября изданию «Подъём», что его увольнение не связано с прошедшей акцией.



«Первое: задержания за надписи на майках противозаконны, решения судов по этим эпизодам сомнительны. Второе: действия корреспондента «Коммерсанта FM» Петра Пархоменко на этой акции я считаю непрофессиональными. Ну и третье: предложение написать заявление по собственному желанию по большей части не связано с пунктом два, а связано с ленью, безответственностью и нарушением профессиональной и корпоративной этики. У меня вопросы к профессиональной деятельности Петра возникли уже давно», — заявил «Подъёму» главред «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев.

