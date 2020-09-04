Петербуржца настиг штраф за февральскую акцию памяти Немцова. Он маршировал с агитацией не по теме

Участие в марше памяти Бориса Немцова через полгода обернулось для жителя Петербурга штрафом. Мероприятие было согласовано, а вот растяжка с упоминанием «репрессированных» фигурантов уголовного дела — нет.



О решении в отношении Рената Нуруллина 4 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга. Установлено, что из регламента мероприятия он выбился 29 февраля, когда шёл в толпе активистов на Троицкую площадь.

Смольный разрешил пикетирование у Соловецкого, к нему можно было пройти маршем, но по пути плакаты не доставать. Согласно материалам, Нуруллин воспользовался несогласованным средством наглядной агитации — плакатом в поддержку репрессированных, к которым отнесли фигурантов дела о террористической и запрещённой «Сети». Растяжку держали трое, полиция выступила цензором.