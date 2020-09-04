Петербуржца настиг штраф за февральскую акцию памяти Немцова. Он маршировал с агитацией не по теме
Участие в марше памяти Бориса Немцова через полгода обернулось для жителя Петербурга штрафом. Мероприятие было согласовано, а вот растяжка с упоминанием «репрессированных» фигурантов уголовного дела — нет.
О решении в отношении Рената Нуруллина 4 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга. Установлено, что из регламента мероприятия он выбился 29 февраля, когда шёл в толпе активистов на Троицкую площадь.
Смольный разрешил пикетирование у Соловецкого, к нему можно было пройти маршем, но по пути плакаты не доставать. Согласно материалам, Нуруллин воспользовался несогласованным средством наглядной агитации — плакатом в поддержку репрессированных, к которым отнесли фигурантов дела о террористической и запрещённой «Сети». Растяжку держали трое, полиция выступила цензором.
В Петроградский суд материалы на Нуруллина поступили в начале июня. Тогда их вернули полицейским. Вторая попытка была предпринята уже в августе, и 3 сентября суд оштрафовал Нуруллина на 10 тысяч.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен. В день памяти в 2020 году в Петербурге задержали 13 активистов.