В Петербурге спустя сутки из полиции выпустили задержанных после суда по делу «Сети»
Почти три десятка человек, задержанные у здания суда, где огласили приговор фигурантам дела «Сети», вышли на свободу. Об этом 23 июня в своем Telegram-канале сообщает петербургское движение «Весна».
Сторонников осужденных отпустили из 76-го и 78-го отделов полиции Центрального района. Их ждут суды и штрафы. Большинству выписаны протоколы за нарушение режима самоизоляции (статья 8.6_1 Закона «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге»).
Ранее в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» защитник Динар Идрисов сообщил, что этим утром на свободу вышли и те, кого после задержаний у суда поместили в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района.
Приговор фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову огласили накануне, они получили 7 лет и 5,5 года в колонии соответственно. У здания суда собралась группа поддержки в лице активистов, которые попытались исполнить барабанный марш и песню «Порнофильмов» «Это пройдёт». Протестное исполнение композиции не пришлось по душе полицейским и «музыкантов» поместили в автозак. В три отдела полиции отправились порядка 30 человек, организатором посчитали 19-летнего Павла Крисевича, приковавшего себя наручниками к ограде.
Позже к своим подзащитным попыталась прорваться их защитница, но в итоге оказалась в больнице. Врачи заявили, что у нее произошел нервный срыв. Прежде чем выпустить задержанных на свободу, полицейские переписали протоколы.