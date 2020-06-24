В Петербурге спустя сутки из полиции выпустили задержанных после суда по делу «Сети»

Почти три десятка человек, задержанные у здания суда, где огласили приговор фигурантам дела «Сети», вышли на свободу. Об этом 23 июня в своем Telegram-канале сообщает петербургское движение «Весна».

Сторонников осужденных отпустили из 76-го и 78-го отделов полиции Центрального района. Их ждут суды и штрафы. Большинству выписаны протоколы за нарушение режима самоизоляции (статья 8.6_1 Закона «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге»).

Ранее в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» защитник Динар Идрисов сообщил, что этим утром на свободу вышли и те, кого после задержаний у суда поместили в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района.

