FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +26
68.84р77.68р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
24.06.2020 01:08
0
Печать

В Петербурге спустя сутки из полиции выпустили задержанных после суда по делу «Сети»

Почти три десятка человек, задержанные у здания суда, где огласили приговор фигурантам дела «Сети», вышли на свободу. Об этом 23 июня в своем Telegram-канале сообщает петербургское движение «Весна».

Сторонников осужденных отпустили из 76-го и 78-го отделов полиции Центрального района. Их ждут суды и штрафы. Большинству выписаны протоколы за нарушение режима самоизоляции (статья 8.6_1 Закона «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге»).

Ранее в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» защитник Динар Идрисов сообщил, что этим утром на свободу вышли и те, кого после задержаний у суда поместили в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района.

Приговор фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову огласили накануне, они получили 7 лет и 5,5 года в колонии соответственно. У здания суда собралась группа поддержки в лице активистов, которые попытались исполнить барабанный марш и песню «Порнофильмов» «Это пройдёт». Протестное исполнение композиции не пришлось по душе полицейским и «музыкантов» поместили в автозак. В три отдела полиции отправились порядка 30 человек, организатором посчитали 19-летнего Павла Крисевича, приковавшего себя наручниками к ограде.

Позже к своим подзащитным попыталась прорваться их защитница, но в итоге оказалась в больнице. Врачи заявили, что у нее произошел нервный срыв. Прежде чем выпустить задержанных на свободу, полицейские переписали протоколы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний