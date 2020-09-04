Заниматься беспилотными автомобилями «Яндекса» будет отдельная компания. В нее инвестируют $ 150 млн

«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе IT-компании. Сейчас это направление развивает группа компаний «Яндекс.Такси».



После реструктуризации «Яндекс» планирует выкупить часть доли Uber в Yandex SDG, в результате чего на долю первого придется 73% компании, а второго — 19%. Оставшиеся акции пойдут на «мотивационную программу для сотрудников».

«Яндекс» инвестирует в компанию $ 100 млн и выдаст конвертируемый заём еще на $ 50 млн. Исполнительным директором Yandex SDG станет руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук.