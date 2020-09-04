Заниматься беспилотными автомобилями «Яндекса» будет отдельная компания. В нее инвестируют $ 150 млн
«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе IT-компании. Сейчас это направление развивает группа компаний «Яндекс.Такси».
После реструктуризации «Яндекс» планирует выкупить часть доли Uber в Yandex SDG, в результате чего на долю первого придется 73% компании, а второго — 19%. Оставшиеся акции пойдут на «мотивационную программу для сотрудников».
«Яндекс» инвестирует в компанию $ 100 млн и выдаст конвертируемый заём еще на $ 50 млн. Исполнительным директором Yandex SDG станет руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук.
Глава ГК «Яндекс» Аркадий Волож, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что за три года компании удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Он отметил, что это направление является для компании стратегически важным, а дополнительные инвестиции помогут команде вывести продукт на новый уровень.
«Яндекс» испытал прототипы беспилотных автомобилей в 2017 году. Сегодня 130 таких машин ездят по дорогам общего пользования в России, США и Израиле. Также в 2019 году компания представила самоуправляемого робота-курьера «Яндекс.Ровера». Сейчас он перевозит в Сколково документы и небольшие грузы, а в будущем может использоваться для доставки посылок из интернет-магазинов, продуктов или готовой еды.
Стоимость акций «Яндекса» за время пандемии превысила исторический максимум. Сейчас рыночная капитализация компании достигает 1,5 трлн рублей.