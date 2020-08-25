Финансовый пир во время чумы. Какие сюрпризы ждут мировые фондовые рынки после пандемии

За последние полгода на фондовом рынке произошли глобальные перестановки — одни сегменты показали колоссальный рост и обновили собственные рекорды, а другие, наоборот, так и не смогли выйти из финансового пике. На рынке ценных бумаг коронавирус сыграл весьма избирательно — по принципу «все или ничего». Из последствий — гегемония IT и фармацевтики, массовый поток инвесторов и новички на бирже. Конечно, перспективные и с большим потенциалом.

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

За последние полгода на фондовом рынке произошли глобальные перестановки — одни сегменты показали колоссальный рост и обновили собственные рекорды, а другие, наоборот, так и не смогли выйти из финансового пике. На рынке ценных бумаг коронавирус сыграл весьма избирательно — по принципу «все или ничего». Из последствий — гегемония IT и фармацевтики, массовый поток инвесторов и новички на бирже. Конечно, перспективные и с большим потенциалом.

Глобальный рост фондового рынка спровоцирован двумя факторами: одновременным и мощным снижением процентных ставок и вливанием колоссальных размеров ликвидности. В первом раунде спасение экономики легло на плечи почти всех мировых центробанков во главе с Федеральной резервной системой (ФРС). Дальше сражаться с пандемией компаниям придется, по всей видимости, в одиночку. Эксперты считают, что рынок ждет дальнейшее обострение кризиса и постепенное движение вниз.



Мировой бум

Выкуп активов, высокая ликвидность и низкая процентная ставка — три основных фактора, которые привели к росту стоимости мировых акций. Вопреки всеобщему падению, масштабный взлет показали высокотехнологичные компании, а также представители фармацевтической отрасли и электронной коммерции.

«Я очень хорошо помню этот день. Опять же, были падения по утру, а потом вдруг все перевернулось в точности наоборот. В этот момент как раз американцы объявили, что будут выкупать все, — вспоминает Евгений Коган, президент компании «Московские партнеры». — Когда ФРС (Федеральная резервная система) сказала «иду all in», все поняли, что можно заканчивать бояться и начать покупать акции». По словам эксперта, это был смелый ход — по сути, единственный, который нужен был мировой экономике.

Как отмечает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, за последние месяцы росли в основном два вида акций — компании, услуги которых пользовались спросом именно в условиях пандемии, а также крупнейшие мировые IT-компании. К первым можно отнести сервисы видеоконференций, онлайн-образования, облачные хранилища и центры обработки данных.



Капитализация сервиса видеоконференций Zoom, например, превысила отметку в $ 80 млрд за время действия коронавирусных ограничений. Стоимость акций компании увеличилась более чем на 320% с начала 2020 года. «Был такой забавный момент, когда выросли вдвое акции не того Zoom, потому что люди покупали на рынке все что было, — рассказывает Леонид Делицын. — Если мы посмотрим на список новых IPO, мы увидим, что очень большое количество компаний теперь содержат слово Zoom в своем названии».

В сегменте EdTech (рынок онлайн-образования) выросли американские K12 (в начале августа +206% к середине марта), Chegg (+194% за тот же период) и другие мировые сервисы. Из списка облачных хранилищ можно отметить Datadog, которая с марта по июль подорожала почти на 190%. Кроме того, с марта по август выросли акции стримингового сервиса Netflix (+65%), сервисов видеоигр Activision Blizzard (+65%) и Electronic Arts (+66% с середины марта по начало августа), фармацевтических компаний — Novavax (+1212% с конца февраля по середину июля), Moderna (+410%) и других.



Высокотехнологичные компании (из второй группы растущих) тоже не упали в грязь лицом и достигли не менее высоких результатов. Положительная динамика наблюдалась у таких мировых гигантов, как Google (+50% со второй половины марта, капитализация 1,07 трлн долларов), Apple (+122%, 2,13 трлн), Facebook (+80%, 760,7 млрд), Amazon (+95%, 1,65 трлн), Microsoft (+57%, 1,61 трлн) и электронной платежной системы PayPal (+127%, 231 млрд).

«У этих компаний есть колоссальные стратегические преимущества. Во-первых, в интернете давно действует принцип — победитель забирает все. То есть крупнейший игрок в каждом сегменте очень далеко стоит от своих преследователей, — перечисляет Леонид Делицын. — Во-вторых, это архитекторы будущей цифровой экономики. Именно они создают те стандарты, по которым мы будем жить».

В качестве преимуществ перечисленных игроков эксперт также добавляет легкость адаптации к коронавирусу и широкую известность у начинающих инвесторов. Однако, несмотря на бурный рост, дальнейший успех компаний не гарантирован. Виной тому — возросшая цена. «Apple и Amazon безумно дороги, по всем параметрам. Туда идет горячий капитал, и мне кажется, что здравый смысл уже утерян», — отмечает Евгений Коган.



Из-за того, что акции IT-гигантов выросли в цене по сравнению с началом года, инвесторы будут искать, куда вложиться, — начнется поиск ниш, прогнозирует Леонид Делицын. По его словам, один из таких сегментов — информационная безопасность. Помимо уже получивших популярность Microsoft, Intel (капитализация: 210 млрд) и Cisco (178 млрд), в ближайшие годы возможен рост таких специализированных игроков, как Splunk (32,2 млрд), Fortinet (21,3 млрд), Juniper (7,8 млрд), уверен эксперт.

Внезапным трендом во время изоляции также стал рост на рынке стройматериалов и товаров для дома. Переход на дистанционную работу вызвал увеличение стоимости акций компании Wayfair (+1011% с середины марта), Sherwin-Williams (+60% с середины марта) и других.

«Для меня это было неожиданностью. Однако, несмотря на сворачивание строительства в целом, рынок стройматериалов, на который ориентируются люди, уже перегрет», — говорит экономист Михаил Делягин.

Кроме того, что пандемия стала катализатором роста стоимости акций, она, судя по всему, создала благоприятные условия для выхода на IPO (первичное размещение акций) некоторых компаний. В июне, по данным FactSet, на биржу вышла 41 компания, в том числе американские Royalty Pharma (которая привлекла на IPO 2,2 млрд), Dun&Bradstreet Holdings (2 млрд) и Warner Music Group (1,9 млрд). О выходе на рынок объявили также Airbnb (сервис краткосрочной аренды жилья) и Palantir (разработчик ПО для спецслужб и минобороны США).



«Мы сейчас наблюдаем не только быстрые взлеты, но и мгновенные падения. Само инвестирование в акции не становится менее рискованным занятием, чем в прошлые годы. И от необходимости диверсифицировать вложения нас никто пока не избавил», — подчеркивает Леонид Делицын.

Инвестиции приходят и уходят

В основном активная динамика наблюдалась на американских фондовых рынках. Но российские компании тоже установили свои рекорды. Например, «Яндекс», стоимость акций которого за последние месяцы уже превысила исторический максимум. Если в начале года одна бумага стоила около 2,7 тыс. рублей, то сейчас она обходится инвесторам в более 4,8 тыс. рублей. Текущая рыночная капитализация компании — выше 1,5 трлн рублей.

Кстати, совсем недавно, после квартального пересмотра, «Яндекс» вошел в состав индекса MSCI Russia 10/40 (туда входят компании с высокой капитализацией). В первой пятерке также числятся: Сбербанк (капитализация 5,2 трлн), «Газпром» (4,4 трлн), «Лукойл» (3,6 трлн) и «Норникель» (3,15 трлн).



«В России ситуация, естественно, не такая, как в США, — нашу основу составляют сырьевые компании. С точки зрения фондового рынка, Россия — бочка нефти, а «Яндекс» — наш национальный чемпион, но лишь около года», — говорит Леонид Делицын.

В списке активно растущих оказались также золотодобывающие компании — «Полюс» (+64% с начала марта), «Селигдар» (+243%), «Лензолото» (+118%), стоимость которых поднялась вслед за скачком цен на золото. По словам Михаила Делягина, золото — «панический актив», который ожидаемо пользуется спросом во время «всеобщего ужаса». По той же причине растет фармацевтика — разработка вакцин, производство нового оборудования для «спасения человечества от новой чумы» подогревают интерес инвесторов, уверен эксперт.

После критического падения в марте допандемийные позиции почти восстановил МТС (капитализация 687,4 млрд), лучший за последние три года результат показал производитель фосфорных удобрений «Фосагро» (357,8 млрд), свои прежние результаты превзошел X5 Retail Group (778 млрд). Постепенно начали восстанавливаться «Аэрофлот» (+49% с середины марта), «Алроса» (+27%), АФК «Система» (+103%) и другие игроки.

По словам руководителя управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК «ФИНАМ» Дмитрия Леснова, повышенным спросом на российском рынке пользовались в основном «голубые фишки» и устойчивые бумаги, демонстрировавшие динамику лучше рынка.

Хуже всего во время пандемии пришлось компаниям из сферы туризма, транспорта и авиации. Однако в ближайшее время Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», прогнозирует возможный всплеск покупок акций «Аэрофлота» в связи с открытием новых направлений.

«Потихоньку будет оживать ретейл, особенно магазины, которые сильно пострадали от перехода торговли в онлайн. Скорее всего, осенью нас ждут новые, и в том числе неожиданные, изменения цен, большие колебания будут однозначно», — говорит эксперт.

По оценкам Дмитрия Леснова, за время самоизоляции заметно вырос интерес россиян к инвестициям на фондовом рынке. По его словам, это произошло на фоне снижения ставок по банковским вкладам и резкого падения биржевых цен из-за последствий пандемии.

«В результате последние месяцы были рекордными для брокерских компаний по многим показателям: темпам прироста новых клиентов, количеству активных клиентов, динамике притока активов», — подчеркивает эксперт.

По данным Московской биржи, количество уникальных клиентов, имеющих брокерские счета, по итогам июля 2020 года достигло 5,7 млн человек, что на 24% больше, чем в марте этого года. При этом в июле брокерские счета открыли около 300 тыс. человек, а с начала 2020 года — 1,8 млн человек.

Как отмечает Дмитрий Леснов, по некоторым прогнозам, к концу года количество брокерских счетов может достигнуть 7 миллионов.

Стимулировать рост спроса на инвестиции может также и то, что с 24 августа на Московской фондовой бирже можно будет в рублях покупать акции иностранных компаний. «Это значит, что российские котировки упадут, а американские немного укрепятся. Огромное количество людей переложатся из российских ценных бумаг в иностранные, — уверен Михаил Делягин. — Это приведет к перетоку денег и к дополнительному ослаблению котировок. Если представители российского государства реализуют интересы не России, а международных финансовых спекулянтов, то, в принципе, все правильно».

«Я не стал бы сейчас питать иллюзий, потому что это будет очень рискованным занятием. В России есть «Яндекс», Mail.Ru, которым тоже нужны наши деньги, — уверен Леонид Делицын. — Это важно для IT-компаний, в том числе, чтобы удерживать своих талантливых сотрудников».

По данным пресс-службы Петербургской биржи (раньше только на ней можно было покупать иностранные акции), с 31 марта по 31 июля число зарегистрированных счетов выросло на 35% и составило почти 5 млн счетов. При этом количество уникальных клиентов увеличилось и достигло 3,5 млн человек, что на 910 тыс. больше, чем в конце марта 2020 года.

Рекордсменами по абсолютной доходности с начала апреля по конец июля стали ценные бумаги компаний Fastly (+408%), Wayfair (+398%), Sohu.com (+269%), Apache Corporation (+267%) и Ovintiv (+259%).

Пузырь на грани разрыва

Как отмечает Дмитрий Леснов, с момента мартовского падения российские индексы акций выросли более чем на 40%, рост американских индексов превысил 50%. Однако мода на инвестирование продолжает расти и дальше, в том числе благодаря таким проектам, как, например, Robinhood — финансовый стартап для инвестиций.

Пока что он работает только в Америке и, стоит отметить, пользуется большой популярностью. В отличие от других брокеров, компания не берет комиссию за сделки и за вывод денежных средств. Сейчас она оценивается в $ 11,2 млрд. Ранее у Robinhood был открытый веб-сайт, на котором можно было посмотреть популярные среди пользователей акции. Две недели назад сервис закрыли для тех, кто хочет «просто посмотреть». По данным SimilarWeb, среди пользователей также была заметная доля инвесторов из России.

По оценкам экспертов, сейчас наступает не самый благоприятный период. «Мы входим в глобальную депрессию, — говорит Михаил Делягин. — Впереди у нас не самые светлые перспективы». По его прогнозам, в ближайшем будущем будут и дальше развиваться золотодобывающая промышленность, фармацевтика, электроника и системы защиты данных — «компьютерное мошенничество станет основным способом выживания больших масс студентов», прогнозирует эксперт.

«Сегодня более-менее все нормально, но есть ощущение, что это может оказаться пир во время чумы — риски коррекции рынков вниз весьма высоки, — считает главный аналитик Института современного развития Никита Масленников. — В коротком инвестировании люди активно играют там, где понимают, что можно найти какую-то игровую комбинацию, а в реакции на длинную прослеживается большая сдержанность. Поэтому рынок сегодня носит такой выраженный спекулятивный характер».

По его словам, к секторам будущего можно отнести все, что связано с фармацевтикой (это и подготовка субстанций, и разработка вакцин) и с цифровизацией экономики.

«Если найдутся серьезные IPO по зеленой энергетике — это тоже будет пользоваться спросом. Сейчас мы видим зеленый тренд на рынке облигаций. В принципе, это перспективно», — говорит Никита Масленников.

По оценкам Михаила Делягина, реальные прогнозы можно будет давать после американских выборов. Пока ФРС находится под тотальным контролем Дональда Трампа, судьба доллара и мировой экономики в целом остается под вопросом. Вполне возможно, что падение рынков начнется уже в середине сентября, а доллар «как на саночках» полетит вниз начиная с 4 ноября, считает эксперт.

«Ближайший месяц, если по-хорошему, если бы директором был я, то на месте финансовых американских спекулянтов я бы пытался валить Трампа и подсиживать Байдена при помощи форсирования глобального кризиса. Благо усилий для этого не нужно прилагать. И так все очень восприимчивы к панике», — говорит Михаил Делягин.

Как отмечает Никита Масленников, сейчас показатели в целом очень тревожные. Если в феврале соотношение капитализации всех компаний и размера ВВП было на уровне 100% и проблем не вызывало, то сейчас этот показатель достиг 170% — а значит, впереди может произойти сильная коррекция рынка в течение 1–2 кварталов, отмечает эксперт.

«Я думаю, что сегодня момент, когда нужно немножко быть более консервативным и посидеть в деньгах или держаться в очень хороших, качественных корпоративных облигациях. Потому что мне кажется, впереди нас ждут совсем не легкие времена», — говорит Евгений Коган.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

