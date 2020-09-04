Заявление ФБК о покушении на жизнь Навального Следственный комитет «сослал» в Сибирь

В Басманном суде утром 4 сентября началось рассмотрение жалобы Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом) на бездействие Следственного комитета по отравлению Алексея Навального. Об этом сообщается в twitter организации.



Представитель ФБК — руководитель юридического отдела Вячеслав Гимади в ходе заседания заявил, что уже 20 августа было подано заявление о возбуждении дела по статье о покушении на убийство и отравлении Алексея Навального.



«И вот прямо перед заседанием представитель СК передал мне письмо о передаче заявления в нижестоящий орган. Но СК сделал это уже после истечения сроков», — уверяет юрист.

