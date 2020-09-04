Заявление ФБК о покушении на жизнь Навального Следственный комитет «сослал» в Сибирь
В Басманном суде утром 4 сентября началось рассмотрение жалобы Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом) на бездействие Следственного комитета по отравлению Алексея Навального. Об этом сообщается в twitter организации.
Представитель ФБК — руководитель юридического отдела Вячеслав Гимади в ходе заседания заявил, что уже 20 августа было подано заявление о возбуждении дела по статье о покушении на убийство и отравлении Алексея Навального.
«И вот прямо перед заседанием представитель СК передал мне письмо о передаче заявления в нижестоящий орган. Но СК сделал это уже после истечения сроков», — уверяет юрист.
По данным RT, заявление передано с Западносибирское управления СК на транспорте для проведения проверки.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера накануне заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».