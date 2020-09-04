FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +20
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 09:52
0
Печать

Заявление ФБК о покушении на жизнь Навального Следственный комитет «сослал» в Сибирь

В Басманном суде утром 4 сентября началось рассмотрение жалобы Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом) на бездействие Следственного комитета по отравлению Алексея Навального. Об этом сообщается в twitter организации.

Представитель ФБК — руководитель юридического отдела Вячеслав Гимади в ходе заседания заявил, что уже 20 августа было подано заявление о возбуждении дела по статье о покушении на убийство и отравлении Алексея Навального.

«И вот прямо перед заседанием представитель СК передал мне письмо о передаче заявления в нижестоящий орган. Но СК сделал это уже после истечения сроков», — уверяет юрист.

По данным RT, заявление передано с Западносибирское управления СК на транспорте для проведения проверки.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера накануне заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний