Минздрав рассказал, кого будут в первую очередь вакцинировать от коронавируса
Вакцину от коронавируса в приоритетном порядке получат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания. Об этом свидетельствует восьмая версия временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованная 3 сентября.
Кроме того, в первую очередь прививать будут сотрудников тех организаций, которые связаны с непосредственным обслуживанием населения. Речь идет о гостиницах, парикмахерских, химчистках, банках и других. Также вакцину пообещали предоставить в приоритетном порядке обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам.
В Минздраве напомнили, что вакцинировать будут тех, кто не болел коронавирусом и, соответственно, не приобрел антител к инфекции. Ранее стало известно, что ведомство выделяет на испытания уже зарегистрированной вакцины срок до декабря 2022 года.
В начале недели глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация населения страны от коронавируса планируется после ноября этого года. При этом в испытаниях «Спутника V» смогут принять участие россияне старше 60 лет.
Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре. В Москве участие в пострегистрационных исследованиях смогут принять 40 тыс. человек.
В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.