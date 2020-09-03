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03.09.2020 18:40
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Минздрав рассказал, кого будут в первую очередь вакцинировать от коронавируса

Вакцину от коронавируса в приоритетном порядке получат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания. Об этом свидетельствует восьмая версия временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованная 3 сентября.

Кроме того, в первую очередь прививать будут сотрудников тех организаций, которые связаны с непосредственным обслуживанием населения. Речь идет о гостиницах, парикмахерских, химчистках, банках и других. Также вакцину пообещали предоставить в приоритетном порядке обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам.

В Минздраве напомнили, что вакцинировать будут тех, кто не болел коронавирусом и, соответственно, не приобрел антител к инфекции. Ранее стало известно, что ведомство выделяет на испытания уже зарегистрированной вакцины срок до декабря 2022 года.

В начале недели глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация населения страны от коронавируса планируется после ноября этого года. При этом в испытаниях «Спутника V» смогут принять участие россияне старше 60 лет.

Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре. В Москве участие в пострегистрационных исследованиях смогут принять 40 тыс. человек.

В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (8)

262613851
а что делать с тем, что он мутирует без конца и края-поставишь от одного, а он уже другой..А если возраст, ох, не нашли от чего он произошел, а вакцина есть.. больше вопросов, чем ответов..
Modest_5e4ce41f7533b
О проститутках забыли.
olla
хорошо, что у нас много людей, которые побегут прививаться добровольно.... те, кто не связывают появление своих аутоиммунных, аллергических и прочих заболеваний с введением сомнительных препаратов с чужеродными молекулами...
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