Минздрав рассказал, кого будут в первую очередь вакцинировать от коронавируса

Вакцину от коронавируса в приоритетном порядке получат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания. Об этом свидетельствует восьмая версия временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованная 3 сентября.



Кроме того, в первую очередь прививать будут сотрудников тех организаций, которые связаны с непосредственным обслуживанием населения. Речь идет о гостиницах, парикмахерских, химчистках, банках и других. Также вакцину пообещали предоставить в приоритетном порядке обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам.

