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03.09.2020 18:08
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Три лося и косуля погибли в ДТП в Петербурге с начала года. Уехавшим водителям грозят лишение прав и арест

В результате ДТП на дорогах Петербурга, примыкающих к лесонасаждениям на границе города и Ленинградской области, с начала этого года погибли три лося и одна косуля. В двух случаях водители усугубили свою вину тем, что покинули место ДТП, рассказали 3 сентября в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

В последние дни участились сообщения от петербуржцев о лосях в городской черте. Так, сегодня одного из них видели на углу улиц Планерной и Шаврова — читатель «Фонтанки» притормозил на обочине и снял его на видео.

Читатель поступил правильно: при встрече с лосем на дороге автомобилисту следует остановиться или уехать на низкой скорости. «Это мощное и опасное животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть», — отмечает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович. Сейчас у животных сезон размножения — гон, они очень активны, совершают длительные переходы, заходят в места постоянного пребывания людей.

По данным комитета по природопользованию, в 2019 году в Петербурге было зафиксировано девять ДТП, в которых погибли шесть лосей и семь кабанов (сразу четыре стали жертвами одной аварии в декабре на Приморском шоссе). В случае ДТП надо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Покидать место и увозить тушу нельзя, так как любое изъятие диких зверей из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение. Штраф за сбитое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО. Оставление места ДТП влечёт за собой и гражданско-правовую ответственность за погибшее животное, и административную ответственность — лишение прав на срок до полутора лет либо арест на срок до 15 суток.

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Комментарии (2)

Woodruff Shnibbll
Мне вот совершенно непонятно, какое отношение государство имеет к лосям и вообще диким животным? И на каком основании они назначают штрафы и аресты за то что их сбили? Я что должен с сиреной идти впереди машины и гудеть? Если это ВАШЕ животное, и вы за него отвечаете, дык сделайте так, что бы оно не могло появиться неожиданно на федеральной трассе. А тем дуракам, кто соглашается на возмещение ущерба за сбитое животное, я ОЧЕНЬ советую, посылать их в страховую компанию, у вас есть ОСАГО? Значит идите за возмещением в страховую, и все таки нужен хороший юрист, который запросит у ведомства, как это все дикие животные стали вдруг ИХНИМИ?
Yes_5e4d665c7c447
Да расформируйте уже эту контору. Позорище какое то. Со свалками не может справится. С загрязнением водоёмов тоже. Теперь за лосей принялись)))
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