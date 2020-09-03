Три лося и косуля погибли в ДТП в Петербурге с начала года. Уехавшим водителям грозят лишение прав и арест

В результате ДТП на дорогах Петербурга, примыкающих к лесонасаждениям на границе города и Ленинградской области, с начала этого года погибли три лося и одна косуля. В двух случаях водители усугубили свою вину тем, что покинули место ДТП, рассказали 3 сентября в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

В последние дни участились сообщения от петербуржцев о лосях в городской черте. Так, сегодня одного из них видели на углу улиц Планерной и Шаврова — читатель «Фонтанки» притормозил на обочине и снял его на видео.