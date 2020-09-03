Спрос на иностранную валюту вырос в полтора раза. Возможная причина — угроза новых санкций
Россияне в полтора раза чаще начали пользоваться иностранной валютой с июня. По данным Центробанка, спрос на неё возрос на 52%, пишет 3 сентября «Коммерсантъ».
«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $ 3,9 млрд»,— отмечено в докладе ЦБ.
Доллар начали обналичивать на 52% чаще, евро — на 54%. При этом доли спроса на валюту у них по сравнению с маем не изменились — 78% и 21% соответственно.
Потребность в иностранной наличности увеличивалась и в июле. Так, во втором месяце лета возросло количество выдаваемых валютных кредитов для корпоративных заемщиков. Это может быть связано с желанием компаний подстраховаться и взять валюту дешево, чтобы быть готовым к новым санкциям, — считают эксперты.
Московская биржа уже зафиксировала подъем цен на доллар 2 сентября из-за заявлений правительства ФРГ об отравлении Навального веществом из группы «Новичок».