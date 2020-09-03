Спрос на иностранную валюту вырос в полтора раза. Возможная причина — угроза новых санкций

Россияне в полтора раза чаще начали пользоваться иностранной валютой с июня. По данным Центробанка, спрос на неё возрос на 52%, пишет 3 сентября «Коммерсантъ».

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $ 3,9 млрд»,— отмечено в докладе ЦБ.

Доллар начали обналичивать на 52% чаще, евро — на 54%. При этом доли спроса на валюту у них по сравнению с маем не изменились — 78% и 21% соответственно.