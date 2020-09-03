FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
03.09.2020 17:32
5
Печать

Спрос на иностранную валюту вырос в полтора раза. Возможная причина — угроза новых санкций

Россияне в полтора раза чаще начали пользоваться иностранной валютой с июня. По данным Центробанка, спрос на неё возрос на 52%, пишет 3 сентября «Коммерсантъ».

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $ 3,9 млрд»,— отмечено в докладе ЦБ.

Доллар начали обналичивать на 52% чаще, евро — на 54%. При этом доли спроса на валюту у них по сравнению с маем не изменились — 78% и 21% соответственно.

Потребность в иностранной наличности увеличивалась и в июле. Так, во втором месяце лета возросло количество выдаваемых валютных кредитов для корпоративных заемщиков. Это может быть связано с желанием компаний подстраховаться и взять валюту дешево, чтобы быть готовым к новым санкциям, — считают эксперты.

Московская биржа уже зафиксировала подъем цен на доллар 2 сентября из-за заявлений правительства ФРГ об отравлении Навального веществом из группы «Новичок».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

efela
Господа, вы вот ленту новостей читали? Рекламный рынок сократился на 22 %, строительство на 30% и т.д. С чего рублю не падать то?
Mozg
Падение рубля подхлёстывается падением белорусского рубля, который падает из-за угрозы европейских санкций, большого внешнего долга, неэффективной лукашенковской экономики
BrotherRabbit
Каким образом можно "наварить как можно больше рублей", купив валюту по дикому курсу?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний