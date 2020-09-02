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02.09.2020 17:11
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Курс рубля подкосило сообщение об отравлении Навального «Новичком»

Российская валюта ускорила снижение после заявления властей Германии о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

По данным на 16:54 2 сентября, доллар на Московской бирже подорожал на 2,23%, до 75,22 рубля, евро — на 1,59%, до 89,05 рубля.

Ранее представитель правительства Германии Штефан Зайберт заявил, что «Навальный вне всякого сомнения отравился химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». МИД Германии намерен вызвать российского посла для обсуждения сложившейся ситуации».

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Комментарии (18)

baddancer
Ой, всё!
severozap
Завыли) вас то во Львове это как касается?)
f0ntan
Я понимаю связь рубля и нефти. Но как связаны рубль и Навальный - не понимаю.
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