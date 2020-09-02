Курс рубля подкосило сообщение об отравлении Навального «Новичком»

Российская валюта ускорила снижение после заявления властей Германии о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».



По данным на 16:54 2 сентября, доллар на Московской бирже подорожал на 2,23%, до 75,22 рубля, евро — на 1,59%, до 89,05 рубля.



Ранее представитель правительства Германии Штефан Зайберт заявил, что «Навальный вне всякого сомнения отравился химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». МИД Германии намерен вызвать российского посла для обсуждения сложившейся ситуации».

