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03.09.2020 13:12
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В Кремле не видят причин для санкций из-за Навального

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявления немецкого руководства о вероятном отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок» и возможных санкциях

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — цитирует 3 сентября заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, российскому послу, которого вызвали в МИД ФРГ, передали информацию об обследовании Навального немецкими специалистами. Они заявили, что нашли в организме оппозиционера следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Песков заверил, что в России не выявили никаких отравляющих веществ.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что пока в Кремле «не видят особых поводов для заявлений главы нашего государства».

Лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (3)

Brit
Не знаю какими будут очередные санкции, но точно будет 'free borscht' в ознаменование смерти Путина.
hedgehog_
воронеж бомбить не будут?
candie
если верить Пескову, то в Кремле стабильно "не видят, не понимают и не в курсе". это для них нормально.
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