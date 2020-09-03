В Кремле не видят причин для санкций из-за Навального

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — цитирует 3 сентября заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости» .

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявления немецкого руководства о вероятном отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок» и возможных санкциях

По его словам, российскому послу, которого вызвали в МИД ФРГ, передали информацию об обследовании Навального немецкими специалистами. Они заявили, что нашли в организме оппозиционера следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Песков заверил, что в России не выявили никаких отравляющих веществ.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что пока в Кремле «не видят особых поводов для заявлений главы нашего государства».

Лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.