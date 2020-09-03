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03.09.2020 13:24
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«Йокерит» не полетел в Минск на матч с «Динамо». Возможно, финны устроили бойкот из-за событий в Белоруссии

Хоккейный клуб «Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» из-за ситуации в Белоруссии. Как сообщает в четверг, 3 сентября, финское издание Iltalehti, «Джокеры» не появились в аэропорту Хельсинки, из-за чего рейс был отменён.

Официальных комментариев от клуба пока не поступало. Однако ранее представители болельщиков «Йокерита» призывали команду бойкотировать выездной матч в Минске «из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека».

Также к «Йокериту» обратился бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Он заявил в твиттере, что своим участием в минском матче финны поддержат «беспринципного диктатора с кровью на руках».

Матч «Динамо» (Минск) — «Йокерит» должен был состояться 3 сентября в 18:10 по московскому времени. КХЛ также пока никак не комментирует ситуацию.

В самой Белоруссии все больше и больше спортсменов высказываются против насилия, учиненного органами правопорядка, и угрожают отказом от выступлений за сборную.

Кроме того, футбольный матч 1/16 Кубка Белоруссии «Крумкачы» — «Динамо» обернулся акцией против насилия из-за двух пострадавших от рук ОМОНа футболистов.

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