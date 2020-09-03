«Йокерит» не полетел в Минск на матч с «Динамо». Возможно, финны устроили бойкот из-за событий в Белоруссии

Хоккейный клуб «Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» из-за ситуации в Белоруссии. Как сообщает в четверг, 3 сентября, финское издание Iltalehti, «Джокеры» не появились в аэропорту Хельсинки, из-за чего рейс был отменён.



Официальных комментариев от клуба пока не поступало. Однако ранее представители болельщиков «Йокерита» призывали команду бойкотировать выездной матч в Минске «из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека».



Также к «Йокериту» обратился бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Он заявил в твиттере, что своим участием в минском матче финны поддержат «беспринципного диктатора с кровью на руках».

