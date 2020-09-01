Футбольный матч 1/16 Кубка Белоруссии «Крумкачы» — «Динамо» проходит в эти минуты в Минске. Как сообщает tut.by во вторник, 1 сентября, футболисты хозяев поля провели акцию в поддержку своих избитых партнеров.



Эта игра стала первой после выборов президента Белоруссии, на которую пустили зрителей. Перед его началом «Крумкачы» опубликовали официальное предупреждение в соцсетях:



«Информация от ОМОНа! Бело-красно-белые флаги и атрибутика будут конфискованы, а их обладатели задержаны. Также будут преследоваться люди, которые скандируют антиправительственные лозунги и лозунги с трибун».

