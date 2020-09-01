FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.80р87.83р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
01.09.2020 17:10
8
Печать

В Белоруссии футбольный матч превратился в акцию протеста против насилия. Возле стадиона проходят жесткие задержания

Футбольный матч 1/16 Кубка Белоруссии «Крумкачы» — «Динамо» проходит в эти минуты в Минске. Как сообщает tut.by во вторник, 1 сентября, футболисты хозяев поля провели акцию в поддержку своих избитых партнеров.

Эта игра стала первой после выборов президента Белоруссии, на которую пустили зрителей. Перед его началом «Крумкачы» опубликовали официальное предупреждение в соцсетях:

«Информация от ОМОНа! Бело-красно-белые флаги и атрибутика будут конфискованы, а их обладатели задержаны. Также будут преследоваться люди, которые скандируют антиправительственные лозунги и лозунги с трибун».

Несмотря на это, футболисты «Крумкачы» вышли на игру в футболках с надписью «Мы против насилия».

После стартового свистка они не сдвинулись с места. Болельщики встретили этот жест аплодисментами. Футболисты «Динамо» просто так отдали им мяч. Только спустя две минуты игрового времени «Крумкачы» начали встречу. На 18-й минуте они забили первый гол, который отметили, показав пальцами знак V — один из неофициальных символов протестного движения в Белоруссии.

Футболистов поддержали и болельщики, которые скандировали имена задержанных и избитых футболистов.

В минувшее воскресенье, 30 августа, были задержаны и избиты два футболиста «Крумкачы» — Александр Рассолько и Сергей Козека. На следующий день их отпустили, но у Козеки врачи диагностировали перелом позвоночника и травму почки. Легенда белорусского футбола, бывший нападающий БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов вызвался оплатить реабилитацию футболиста.

Тем временем в Минске завершается акция протеста студентов, которые около трех часов ходили по городу многотысячным шествием, избегая ОМОНа. Однако после четырех часов дня начались жесткие задержания — в том числе неподалеку от стадиона «Динамо».

Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа — люди недовольны результатами президентских выборов. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных. Власти Литвы, куда уехала вскоре после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская, запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 представителям белорусских властей. Так же поступили Эстония и Латвия. Евросоюз тоже приготовил ограничительные меры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Урраааа! Правосеки появились! Ну теперь начнется...
RemyMartin
Чего же их метелят-то так? ОМОН-у озверина в водку подмешивают?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний