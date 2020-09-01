В Белоруссии футбольный матч превратился в акцию протеста против насилия. Возле стадиона проходят жесткие задержания
Футбольный матч 1/16 Кубка Белоруссии «Крумкачы» — «Динамо» проходит в эти минуты в Минске. Как сообщает tut.by во вторник, 1 сентября, футболисты хозяев поля провели акцию в поддержку своих избитых партнеров.
Эта игра стала первой после выборов президента Белоруссии, на которую пустили зрителей. Перед его началом «Крумкачы» опубликовали официальное предупреждение в соцсетях:
«Информация от ОМОНа! Бело-красно-белые флаги и атрибутика будут конфискованы, а их обладатели задержаны. Также будут преследоваться люди, которые скандируют антиправительственные лозунги и лозунги с трибун».
Несмотря на это, футболисты «Крумкачы» вышли на игру в футболках с надписью «Мы против насилия».
После стартового свистка они не сдвинулись с места. Болельщики встретили этот жест аплодисментами. Футболисты «Динамо» просто так отдали им мяч. Только спустя две минуты игрового времени «Крумкачы» начали встречу. На 18-й минуте они забили первый гол, который отметили, показав пальцами знак V — один из неофициальных символов протестного движения в Белоруссии.
Футболистов поддержали и болельщики, которые скандировали имена задержанных и избитых футболистов.
В минувшее воскресенье, 30 августа, были задержаны и избиты два футболиста «Крумкачы» — Александр Рассолько и Сергей Козека. На следующий день их отпустили, но у Козеки врачи диагностировали перелом позвоночника и травму почки. Легенда белорусского футбола, бывший нападающий БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов вызвался оплатить реабилитацию футболиста.
Тем временем в Минске завершается акция протеста студентов, которые около трех часов ходили по городу многотысячным шествием, избегая ОМОНа. Однако после четырех часов дня начались жесткие задержания — в том числе неподалеку от стадиона «Динамо».
Около «Динамо» людей начали задерживать прямо из толпы pic.twitter.com/k2R1qdRA1W— Onliner (@OnlinerBY) September 1, 2020
Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа — люди недовольны результатами президентских выборов. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных. Власти Литвы, куда уехала вскоре после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская, запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 представителям белорусских властей. Так же поступили Эстония и Латвия. Евросоюз тоже приготовил ограничительные меры.