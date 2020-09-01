В Минске студенты прорвали оцепление из милиции. Задержания возобновились
В столице Республики Белоруссия снова идут задержания. Акция студентов на площади Независимости в Минске 1 сентября переросла в столкновение с силовиками. Об этом сообщает издание TUT.BY в онлайн-трансляции.
Силовики встали в оцепление и перекрыли подход к площади, однако протестующим удалось прорвать живое заграждение из полицейских. Это привело к точечным задержаниям. Пока сообщается как минимум о двоих задержанных. За студентов с криками «они же дети!» вступились женщины. Милиционеры попытались также схватить журналиста BBC, но ему удалось убедить силовиков в том, что он работает и выполняет редакционное задание.
На Свердлова задержания.— Onliner (@OnlinerBY) September 1, 2020
Колонна студентов разделилась на светофоре. К тем ребятам, которые перешли на другую строну, подбежали силовики, несколько людей задержали pic.twitter.com/hWMRcx7ULr
Ранее сотрудники правоохранительных органов уже задержали нескольких человек, участвовавших в протестном шествии.