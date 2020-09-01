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01.09.2020 16:38
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В Минске студенты прорвали оцепление из милиции. Задержания возобновились

В столице Республики Белоруссия снова идут задержания. Акция студентов на площади Независимости в Минске 1 сентября переросла в столкновение с силовиками. Об этом сообщает издание TUT.BY в онлайн-трансляции.

Силовики встали в оцепление и перекрыли подход к площади, однако протестующим удалось прорвать живое заграждение из полицейских. Это привело к точечным задержаниям. Пока сообщается как минимум о двоих задержанных. За студентов с криками «они же дети!» вступились женщины. Милиционеры попытались также схватить журналиста BBC, но ему удалось убедить силовиков в том, что он работает и выполняет редакционное задание.

Ранее сотрудники правоохранительных органов уже задержали нескольких человек, участвовавших в протестном шествии.

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Комментарии (6)

Макс Никольский
"а потом про этот случай раструбят по БиБи Си!"(с)
фото "чуть было не задержанного" корреспондента очень бы хотелось увидеть. Вообще-то, если мне память не изменяет, после определённых событий "всемирное общество журналамеров" (или как-бишь-его-там-зовут), постановило, что все корреспонденты в зоне активных протестов должны быть в соответствующих ярких жилетах с надписью "пресса" (на аглицком или местном). Ну почти как журналамеры в зоне боевых действий, только без броников и касок.
Валерий Мазнев
Какой кошмар! Наймиты НАТО совсем озверели! Таракан уже "делает звонок Другу"! Надо немедленно спасти "социальноблизкого"!
Владислав М
Молодцы ребята, не хотят жить под властью узурпатора.
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