Шарите: Состояние Навального остается тяжелым. Он по-прежнему подключен к ИВЛ
Симптомы отравления холинестеразой у Навального уменьшаются, но состояние его по-прежнему тяжелое. Об этом сообщает берлинская клиника «Шарите» в twitter 2 сентября.
Пациент продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии на механической вентиляции легких.
«Следует ожидать более длительного течения болезни. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления», — говорится в сообщении.
Лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Алексея Навального.
Днем 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России.