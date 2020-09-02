Шарите: Состояние Навального остается тяжелым. Он по-прежнему подключен к ИВЛ

Симптомы отравления холинестеразой у Навального уменьшаются, но состояние его по-прежнему тяжелое. Об этом сообщает берлинская клиника «Шарите» в twitter 2 сентября.



Пациент продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии на механической вентиляции легких.



«Следует ожидать более длительного течения болезни. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления», — говорится в сообщении.



Лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Алексея Навального.



Днем 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

