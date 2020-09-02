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02.09.2020 18:29
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Шарите: Состояние Навального остается тяжелым. Он по-прежнему подключен к ИВЛ

Симптомы отравления холинестеразой у Навального уменьшаются, но состояние его по-прежнему тяжелое. Об этом сообщает берлинская клиника «Шарите» в twitter 2 сентября.

Пациент продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии на механической вентиляции легких.

«Следует ожидать более длительного течения болезни. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления», — говорится в сообщении.

Лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Алексея Навального.

Днем 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока официально не передавала информацию о результатах исследований в Москву.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (7)

260675881
Всё-таки Новичок.
А2020
Всё-таки Новичок. Пора вместе с тестом на Ковид, всех умерших проверять на яды.
32717768
Неуважаемый, change_it, Вы сами походу тролль. Ибо организм человека много чего вырабатывает, и если это в избытке - он бунтует, например рвотными рефлексами (в мягком случае, в худшем - хуже - это школьнику известно). А вот относительно новостей искусственная кома или естественная, тут СМИ путаются в показаниях, хотелось бы разобраться.
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