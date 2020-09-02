ЕС опять не открыл границы для россиян

Европейский Союз не стал вносить изменения в список стран, для граждан которых отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.



«ЕС оставил без изменений список из 10 стран, с которыми разрешено открытие границ, РФ и США в него не входят», — сообщает 2 сентября ТАСС.

В белый список, опубликованный на сайте Европейской комиссии, входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Перечень безопасных стран был сформирован в ЕС в конце июня. Первоначально в него вошли 14 стран, а также Китай, с которым границы откроют на принципе взаимности. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС».