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02.09.2020 12:26
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ЕС опять не открыл границы для россиян

Европейский Союз не стал вносить изменения в список стран, для граждан которых отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.

«ЕС оставил без изменений список из 10 стран, с которыми разрешено открытие границ, РФ и США в него не входят», — сообщает 2 сентября ТАСС.

В белый список, опубликованный на сайте Европейской комиссии, входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Перечень безопасных стран был сформирован в ЕС в конце июня. Первоначально в него вошли 14 стран, а также Китай, с которым границы откроют на принципе взаимности. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС».

Ранее стало известно, что Греция открывает границу для граждан России с 7 сентября. Разрешен въезд до 500 человек в неделю с отрицательным тестом на коронавирус через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

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Комментарии (1)

Obseerv
Ещё раз "спасибо" китайцам - они, как и 500 лет назад, изобрели "порох" 21 века, и снова изменили жизнь мира на "до" и "после"
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