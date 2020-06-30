Евросоюз открыл свои границы для Грузии и Руанды, но не для России

ЕС теперь смогут посещать граждане таких стран, как Грузия, Марокко, Руанда, Таиланд и других. Всего в списке 14 государств. Еврочиновники согласились также открыть границы с Китаем, но только на принципе взаимности. Список был составлен, основываясь на «эпидемиологической ситуации и мерах сдерживания» в той или иной стране. Государства-рекордсмены по числу зараженных — Россия, США и Бразилия — в него не попали.

«Сегодня Совет принял рекомендации по постепенному снятию временных ограничений на поездки в ЕС с 1 июля», — сообщается 30 июня на сайте Европейского совета.

Европейский совет опубликовал список стран, граждане которых смогут посещать ЕС. Россия, США и Бразилия оказались за бортом.

Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов уверен, что не стоит ждать быстрого открытия границ Евросоюза.

С начала пандемии в России зафиксировали 647 849 случаев COVID-19, в Бразилии почти 1,4 миллиона, а в США около 2,6 миллиона.