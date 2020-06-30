Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла вверх

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге вновь начала расти. За минувшие сутки в городе зарегистрированы 253 инфицированных. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 30 июня.
Случаи коронавируса продолжают выявлять практически на всей территории России. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 745 заболевшими. Вторую строчку удерживает Московская область с 301. Петербург сегодня оказался на пятом месте. Общее число заразившихся в городе поднялось до 24 207.
В петербургском оперативном штабе уточнили, что за сутки на коронавирус обследовано 15 857 жителей города. Под медицинским наблюдением оставили 2206 человек, из которых чуть менее 1000 оказались на самоизоляции, а 94 находятся в обсерваторе.
Ежедневное число заразившихся COVID-19 в Петербурге последний раз поднималось выше 250 15 июня (252), после чего продолжало падать. В понедельник новых заболевших было 219.
С начала пандемии в России было зафиксировано 647 849 случаев COVID-19, что является третьим результатом в мире после Бразилии (почти 1,4 миллиона) и США (около 2,6 миллиона). 412 650 россиян исцелились от коронавируса, а для 9 320 он закончился летальным исходом.