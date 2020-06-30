Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла вверх

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге вновь начала расти. За минувшие сутки в городе зарегистрированы 253 инфицированных. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 30 июня.

Случаи коронавируса продолжают выявлять практически на всей территории России. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 745 заболевшими. Вторую строчку удерживает Московская область с 301. Петербург сегодня оказался на пятом месте. Общее число заразившихся в городе поднялось до 24 207.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за сутки на коронавирус обследовано 15 857 жителей города. Под медицинским наблюдением оставили 2206 человек, из которых чуть менее 1000 оказались на самоизоляции, а 94 находятся в обсерваторе.