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30.06.2020 10:33
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла вверх

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге вновь начала расти. За минувшие сутки в городе зарегистрированы 253 инфицированных. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 30 июня.

Случаи коронавируса продолжают выявлять практически на всей территории России. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 745 заболевшими. Вторую строчку удерживает Московская область с 301. Петербург сегодня оказался на пятом месте. Общее число заразившихся в городе поднялось до 24 207.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за сутки на коронавирус обследовано 15 857 жителей города. Под медицинским наблюдением оставили 2206 человек, из которых чуть менее 1000 оказались на самоизоляции, а 94 находятся в обсерваторе.

Ежедневное число заразившихся COVID-19 в Петербурге последний раз поднималось выше 250 15 июня (252), после чего продолжало падать. В понедельник новых заболевших было 219.

С начала пандемии в России было зафиксировано 647 849 случаев COVID-19, что является третьим результатом в мире после Бразилии (почти 1,4 миллиона) и США (около 2,6 миллиона). 412 650 россиян исцелились от коронавируса, а для 9 320 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (22)

ввв.ленинград.спб.ру
Ага, сейчас "голосование" пройдет, и будет вторая волна - чтоб не протестовали. Протестовать в нашей стране и так никто не будет, всем пофигу уже на все, но параноикаим из верхушек это не объяснить - их полтора человека с листовками приводят в ужас. Вот и будем хлебать опять вторую волну карантина...уже и циферки побольше начинают рисовать.
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Неужели ещё кто-то это отслеживает)))?
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