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29.06.2020 10:35
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В России за сутки зафиксировано 6 719 случаев заболевания коронавирусом, в Петербурге — 219

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 93 летальных исхода, сообщает 29 июня оперштаб. В Санкт-Петербурге — 219 новых подтверждённых случаев заражения.

Коронавирус продолжают выявлять практически по всей России. За прошедшие сутки случаи COVID-19 не были зафиксированы только на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остается Москва с 782 заболевшими, а второе место удерживает Московская область с 335. Петербург по этому показателю оказался на 5 месте. Общее число заболевших в городе составило уже 23 954.

В оперативном штабе Петербурга рапортуют о почти 11 тысячах жителей города, которых за 24 часа обследовали на новый вирус. Под медицинским наблюдением оставили 2350 человек, из которых 1150 находятся на самоизоляции, а 103 расположили в обсерваторе.

С начала пандемии в России выявили 641 156 заболевших COVID-19, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, является третьим результатом в мире после Бразилии (1,4 миллиона) и США (2,5 миллиона). 403 430 россиян выздоровело, а для 9 166 коронавирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (1)

Павелко Алексей
Если в среднем с 28 марта в городе заболевало по 250 человек в среднем, то получается что треть города уже переболела? И почему в последнее время цифра заболевших крутится вокруг 220? Завтра будет 217 или 224?
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