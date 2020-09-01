Крупнейший ледник Доломитовых Альп может исчезнуть с лица Земли через 15 лет
Самый крупный и известный ледник Доломитовых Альп стремительно тает. Глобальное потепление может полностью уничтожить его уже через 15 лет, предупреждают итальянские учёные.
Как пишет 1 сентября The Guardian, ледяная шапка Мармолада длиной 3 343 м, расположенная на границе регионов Трентино и Венето и известная как Королева Доломитовых Альп, за последние 70 лет уже потеряла более 80% своего объема.
Прогноз представил Альдино Бондесан, профессор геофизики Университета Падуи и член Итальянского гляциологического комитета. Он утверждает, что едва ли человечество сможет спасти ледник.
По его словам темпы таяния ледников в Италии и во всем мире могут быть обращены вспять только в том случае, «если будут приложены глобальные усилия и уменьшение изменения климата в процессе». Однако даже пандемия коронавируса с её локдауном принесла незначительный краткосрочный эффект по уменьшению выбросов углерода, и сейчас всё возвращается к прежним объёмам.
Мармолада измеряется каждый год с 1902 года и считается «естественным термометром» климатических изменений. Объем льда на леднике сократился с 95 миллионов кубических метров в 1954 году до 14 миллионов сегодня.
Меньше месяца назад дома в итальянской деревушке в районе Курмайор были эвакуированы из-за предупреждения о риске обрушения большой части ледника Монблан.
Накануне сообщалось, что британские ученые из Университета Лидса в сотрудничестве с коллегами из Датского метеорологического института обобщили результаты спутниковых наблюдений за последние тридцать лет и пришли к выводу, что ледники тают гораздо быстрее, чем прогнозировалось ранее. Уровень Мирового океана резко поднимается.
В России полностью растаял один из некогда крупнейших ледников Полярного Урала.
Доломитовые Альпы — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии.