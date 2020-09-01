Крупнейший ледник Доломитовых Альп может исчезнуть с лица Земли через 15 лет

Самый крупный и известный ледник Доломитовых Альп стремительно тает. Глобальное потепление может полностью уничтожить его уже через 15 лет, предупреждают итальянские учёные.

Как пишет 1 сентября The Guardian, ледяная шапка Мармолада длиной 3 343 м, расположенная на границе регионов Трентино и Венето и известная как Королева Доломитовых Альп, за последние 70 лет уже потеряла более 80% своего объема.

Прогноз представил Альдино Бондесан, профессор геофизики Университета Падуи и член Итальянского гляциологического комитета. Он утверждает, что едва ли человечество сможет спасти ледник.

