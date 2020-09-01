Ученые недосчитались одного из некогда крупнейших ледников Полярного Урала. Он полностью растаял

Ученые обнаружили, что полностью растаял один из некогда крупнейших ледников Полярного Урала. Об этом 31 августа сообщается на сайте Научного центра изучения Арктики.



«Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там ещё оставался большой объём льда внизу. Хотя фактически ледник был отделен от зоны аккумуляции, приледниковое озеро его активно разрушало. На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», — приводятся слова кандидата географических наук и научного сотрудника МГУ Михаила Иванова.

