Ученые недосчитались одного из некогда крупнейших ледников Полярного Урала. Он полностью растаял
Ученые обнаружили, что полностью растаял один из некогда крупнейших ледников Полярного Урала. Об этом 31 августа сообщается на сайте Научного центра изучения Арктики.
«Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там ещё оставался большой объём льда внизу. Хотя фактически ледник был отделен от зоны аккумуляции, приледниковое озеро его активно разрушало. На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», — приводятся слова кандидата географических наук и научного сотрудника МГУ Михаила Иванова.
Как следует из сообщения, такие результаты были получены в ходе экспедиции, которая проводилась в августе этого года. Её участниками стали специалисты Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета имени Ломоносова. Их маршрут пролегал через ледник Маркова, а также ИГАН и МГУ.
Последний в середине ХХ века был вторым по величине и самым длинным на Полярном Урале. В момент открытия в 1953 году его длина достигала 2,2 километра.
Ранее журнал Nature Climate Change опубликовал свежие данные нового исследования, посвящённого таянию ледников и влиянию этого процесса на уровень мирового океана. Ученые выяснили, что реальные темпы оказались выше прогнозируемых.