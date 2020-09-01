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01.09.2020 16:44
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Дзюба рассказал о своих любимых местах в Петербурге

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал о своих любимых местах в Петербурге. В интервью сайту welcome2020.ru футболист заявил, что это Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове, «Диво Остров» и «Газпром Арена».

«Стадион, на котором выступает «Зенит», на котором играла сборная России во время чемпионата мира 2018 года, — это центр силы города. На трибунах этой арены удивительная атмосфера, сама она очень современная, не просто так многие называют ее самой удобной и красивой в мире. И ты это понимаешь не только когда играешь, но даже когда проезжаешь мимо. Безумная красота. Для меня это знаковое место, ведь, выступая на этой арене, я впервые стал чемпионом России. Наша сборная, выступая, в том числе, и на этой арене, добилась лучшего результата на чемпионате мира», — подчеркнул Дзюба.

Также он отметил, что в Петербурге еще очень много достопримечательностей, и одно из самых ярких — Исаакиевский собор.

«Есть и другие здания, посетив которые, можно составить впечатление об одном из самых красивых мегаполисов Европы», — добавил Дзюба.

В настоящее время Артем Дзюба находится в расположении сборной России, которая готовится принять участие в двух матчах Лиги наций. 3 сентября в Москве пройдет игра против Сербии, а 9 сентября — в Будапеште против Венгрии. Вызов в сборную обернулся для Дзюбы скандалом, подробнее о котором читайте в материале «Фонтанки». В минувший понедельник стало известно, что конфликт удалось уладить.

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