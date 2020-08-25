«Дзюба определил состав сборной России». За что и Черчесова, и Дзюбу опять ненавидят

Волну гнева со стороны московских болельщиков неожиданно вызвало будничное объявление состава сборной России по футболу для участия в матчах Лиги наций. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает что случилось, и почему опять все дело в Кокорине.

Фото: кадр из трансляции/МатчТВ

Пресс-служба сборной России по футболу во вторник, 25 августа, опубликовала состав сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. В целом – без неожиданностей. И только болельщиков московского «Спартака» взволновало отсутствие в списке форварда красно-белых – Александра Соболева. О причинах этого все и так догадывались. Но прямой и честный ответ главного тренера на вопрос «А почему?» просто взорвал информационное спортивное поле.

Что сказал Черчесов

Вскоре после объявления состава главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов. Ожидаемо его спросили про отсутствие в составе национальной команды форварда «Спартака» Александра Соболева, который забил два гола и отдал голевую передачу в четырех матчах нового сезона.



— Я могу все, что угодно, говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой, и эту тему они должны привести к нулю, — заявил на пресс-конференции Черчесов. — Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть.

Черчесов также объяснил, что он на стороне форварда «Зенита» как старшего по рангу в конфликте двух нападающих.

— Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает свое мастерство и работает на сборную, — заявил главный тренер сборной России. — При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Мы с удовольствием это видим. Но он позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен был позволять. Он эту тему открыл и ее должен закрыть. Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого. Думаю, Соболев это прочитает и сделает какие-то выводы и в спокойной обстановке эту тему закроет.



Какая последовала реакция

Московские болельщики и журналисты не очень приняли позицию Черчесова.

«Если есть «сложности» между Дзюбой и Соболевым, то гораздо проще уладить их на сборе Сборной. Главным тренером. А так они и не встретятся никогда. Или место какое-нибудь сомнительное выберут, как бывает иногда», – написал в Твиттере комментатор Денис Казанский.

Его коллега по цеху Роман Нагучев уверен, что личные конфликты не помеха игре за сборную.

«Когда я слышу, что Соболев что-то там должен утрясти с Дзюбой, то думаю, про сборную Германии на ЧМ-90. Там одни друг с другом не разговаривали, а другие как Клинсманн и Маттеус, открыто враждовали», - заявил Нагучев.

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко наоборот поддержал Черчесова в интервью сайту «Чемпионат.com».

«У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии? Если он так посчитал, значит, правильно посчитал. Если у сборной есть результат, значит, все хорошо. В мое время не было такого, что кого-то не вызывали в сборную из-за конфликтов. Мне, как бывшему игроку «Спартака», хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович. Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артем на голову выше Саши. Дзюба – опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера еще далеко. Хоть он последнее время и забивает много, но он не основной игрок сборной. Я хочу пожелать Саше удачи, он идет вперед и прогрессирует».



Так что случилось между Дзюбой и Соболевым?

Судя по всему, эта история началась с интервью Соболева YouTube-каналу «Красава» в мае 2020 года. Там он заявил, что не любит сравнения с Дзюбой (хотя у них похожие фактуры и роли на поле), но самое главное: раскритиковал Дзюбу за его позицию в ситуации с Александром Кокориным, когда тому пришлось отсидеть почти год в тюрьме.

«Никто не говорил, что надо сказать какие-то слова, «вы невиновны» или что-то в таком духе. На самом деле надо было просто что-то там сказать, а он этого не говорил. Если они такие друзья – я думаю, что хороший друг поддержал бы», — заявил Соболев.

Сам Дзюба никогда не комментировал эти слова Соболева, однако первая же их встреча на поле обернулась стычкой.

Продолжение истории

Это произошло во время полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1) . В одном из моментов Соболев нарушил правила против защитника петербургской команды Ярослава Ракицкого и получил за это желтую карточку. К Соболеву подошёл Дзюба и футболисты начали выяснять отношения. Разнимать их пришлось партнёрам по команде.



Позже в интервью «Фонтанке» Дзюба так описывал этот эпизод:

– В полуфинальном матче со «Спартаком» с Соболевым ты устроил рамс — это ты на размен шел, чтобы по желтой его удалили?

— Да, если честно. Наверное, да. Ну то есть я это прекрасно понимал, ну и там реплика была, которая мне не понравилась. Во-первых, они себя вели очень некрасиво. Постоянно жестикулировали, что-то говорили судье, что их засуживают. Когда он ударил локтем Барриоса, и это всем видно было, судьи промолчали. И тут он прыгает в ногу Ракицкому и опять судье что-то рассказывает. Тут я уже не выдерживаю и говорю: «Товарищ судья, может, как-то начнём играть в футбол?». Соболев отвечает: «Что ты там сказал?». И здесь я понимаю, что это жёлтая карточка, а для него — вторая и до свидания. Просто меня немножко такие вещи убивают. Если бы это был хоккей, я думаю, мы бы не услышали товарища Соболева. Ну ничего страшного, время еще покажет.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»