Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Состав

Это было понятно заранее: на матч против «Спартака» Сергей Семак снарядил всех основных футболистов. Задача «подпускаем собственных воспитанников», которая прослеживалась в предыдущих матчах чемпионата, когда золотые медали были уже оформлены, не стояла. В нападении вышли Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком. Бранислав Иванович, который ездил в Сербию на похороны тестя, по решению петербургского Роспотребнадзора получил право на участие в матче и вышел с капитанской повязкой.

Вратарская позиция



После травмы Андрея Лунева в игре против «Ахмата» место в воротах на последние минуты встречи занял Михаил Кержаков. Тем не менее в игре против «Оренбурга» в среду воротах оказался Александр Васютин. Несмотря на успех разгром в газовом дерби, вопросы у специалистов к игре голкипера-воспитанника зенитовской Академии остались. Было понятно: против «Спартака» выйдет Кержаков, у которого сезон 2019-2020 однозначно лучший в карьере. В полуфинале юноша из Кингесеппа пропустил, но в целом выглядел достойно: свое поймал, защитникам подсказывал, не терялся, на выходах был традиционно хорош.

Судейские решения

Перед матчем, который во многом был главной символической точкой сезона, много говорили о судьях. И надо сказать, что Сергей Иванов, главный арбитр матча, действительно стал главным героем первого тайма. Для начала стало ясно, что практически любой фол может привести к желтой карточке: «горчичники» увидели Дуглас Сантос и Вильмар Барриос (вся опорная зона «Зенита»). На 21 минуте после консультаций с коллегами по ВАР Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака»: Дзюба был точен. Затем профессионал из Ростова-на-Дону, сын бывшего арбитра, отменил гол Жиго в ворота Кержакова: французский защитник действительно был в положении вне игры. Но когда «Спартак» стараниями Александра Соболева счет сравнял, главный тренер москвичей Доменико Тедеско, празднуя гол, явно провоцировал общественность, изображая руками в черных перчатках прямоугольник экрана ВАРа: мол, смотри-не смотри, этот гол чистый.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Победа

«Зенит» разозлился: супер проход Малкома закончился голевой передачей на Далера Кузяева. Выпускник бывшей «Смены» здорово подстроился под пас с левого фланга. Точку в матче мог поставить Азмун, который за секунды до свистка из выгодной позиции пробил мимо ворот.

Второй тайм

По итогам первых 45 минут казалось, что во втором тайме петербургских любителей футбола ждет огонь, но удивительным образом команды сыграли предельно скромно. Особенно «Зенит». Было интересно смотреть на то, как Семак руководил игрой, но это была игра на удержание. Сперва на поле в очередной раз этим летом появился Йордан Осорио: стало понятно, что, как и в играх Лиги Чемпионов, петербургский клуб перешел на игру в 5 защитников — Кузяев сдивнулся на позицию правого защитника. Когда у «Спартака» на левой бровке вышел свежий Ризуан Мирзов, обладатель Кубка России в составе «Тосно», тренерский штаб «Зенита» внес своевременные коррективы: уставшего Кузяева заменил свежий Алексей Сутормин (на позиции крайнего защитника воспитанник петербургской Академии выходил еще в «Оренбурге»). В итоге гости не смогли предложить ничего команде Семака, которая цинично играла на результат и добилась его.



Финал

Финальный матч Кубка России пройдет в субботу, 25 июня, в Екатеринбурге. Соперником «Зенита» станут подмосковные «Химки», которые до сих пор не могут решить, будут ли они играть в элитном дивизионе в следующем сезоне. В субботу, 19 июля, «Химки» в своем полуфинале сотворили сенсацию и уверенно переиграли «Урал», для которого бы финал Кубка был домашним (по итогам Дмитрий Парфенов, главный тренер екатеринбуржцев, подал в отставку, которая была принята).

Антураж

Перед матчем петербургские болельщики «Спартака» нарисовали граффити, на котором игроки «Зенита» обнимались, размахивая радужными флагами. Понятно, что это был намек на знаменитое видео из чемпионской раздевалки. Надо признать: петербургские любители футбола отправили красно-белых в нокаут. После финального свистка на Вираже появился баннер с портретом президента «Спартака» Леонида Федуна и с отсылкой к сериалу «Черное зеркало» (в первом эпизоде этого сериала британский премьер-министр по требованию террористов вынужден в прямом эфире телевидения насиловать свинью).



Важные слова

После матча социальные сети «Зенита» запустили хэштег «ИграйтеКакЗенит»: это был понятный ответ на предложение Федуна использовать хэштег «СудитеЗенитКакСпартак». Проигравшие представители «Спартака» были щедры на слова. Свежеиспеченный генеральный директор Шамиль Газизов говорил: «Мне хочется сказать различные плохие слова». Федун добавил: «Спартак» не хуже дутого чемпиона. А в Лиге Чемпионов они огребут. Ребятам хочу сказать спасибо: не остановились после липового пенальти». Тедеско неожиданно признал: «Это был матч учеников против учителей».

Семак поблагодарил соперника за самоотдачу и сказал, что молодые, которые играли в последних матчах, начнут подготовку к следующему сезону с основной командой. Тем более, что он стартует уже в начале августа.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"