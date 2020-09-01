Житель Перми получил 200 часов принудительных работ за фото Власова в «Бессмертном полку». Шутник остался без компьютера

Загрузка фото изменника родины Андрея Власова на сайт акции «Бессмертный полк онлайн» обернулось делом о реабилитации нацизма в отношении жителя Перми. Суд решил заставить горожанина подумать над содеянным в ходе трудотерапии.



Как сообщает 1 сентября пресс-служба Пермского краевого суда, Симанову назначены 200 часов принудительных работ. Кроме того, его компьютер как средство совершения преступления будет конфискован в пользу государства.

Симанов 4 мая загрузил в «Банк памяти» фото Андрея Власова — генерала, который в ходе Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии, а позже, в 1946 году, был признан изменником родины и казнён.