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01.09.2020 15:44
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Житель Перми получил 200 часов принудительных работ за фото Власова в «Бессмертном полку». Шутник остался без компьютера

Загрузка фото изменника родины Андрея Власова на сайт акции «Бессмертный полк онлайн» обернулось делом о реабилитации нацизма в отношении жителя Перми. Суд решил заставить горожанина подумать над содеянным в ходе трудотерапии.

Как сообщает 1 сентября пресс-служба Пермского краевого суда, Симанову назначены 200 часов принудительных работ. Кроме того, его компьютер как средство совершения преступления будет конфискован в пользу государства.

Симанов 4 мая загрузил в «Банк памяти» фото Андрея Власова — генерала, который в ходе Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии, а позже, в 1946 году, был признан изменником родины и казнён.

СКР ранее также предъявил обвинения и другому шутнику — жителю Ульяновска Вячеславу Круглову. Он разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

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Комментарии (32)

Oleg_I
Я надеюсь, настанет время, когда судьи в России перестанут руководствоваться "революционным чутьем" и начнут-таки обращать внимание на то, что написано в их же кодексах.
RemyMartin
Говорили пушки басом,
Гром военный грохотал.
Генерал товарищ ..... кто-то
Немцам перцу задавал! (с)
hal9000
Власов боевой генерал...а не изменник Родины..его поступок ещё будет пересмотрен нормальными людьми...
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