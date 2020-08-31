Количество больных COVID-19 в Петербурге за месяц выросло на 40 процентов

В Петербурге к 31 августа количество зараженных COVID-19 составляет 8457 человек, следует из статистики оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Месяц назад в городе насчитывались 6104 активных случая.



Лето в Петербурге четко разделилось на два этапа. В июне город показывал рекордную, даже аномальную динамику излечения. За этот месяц, на который пришлись парад Победы и плебисцит по Конституции, выписали из больниц и сняли с амбулаторных учетов более 13 тысяч человек.

В июле темпы выздоравливаемости упали в три раза, писала «Фонтанка». По итогам месяца от COVID-19, по официальным данным, излечились всего 4500 пациентов. В августе падение продолжилось - диагноз «здоров» услышали лишь 2237 человек.