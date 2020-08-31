Количество больных COVID-19 в Петербурге за месяц выросло на 40 процентов
В Петербурге к 31 августа количество зараженных COVID-19 составляет 8457 человек, следует из статистики оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Месяц назад в городе насчитывались 6104 активных случая.
Лето в Петербурге четко разделилось на два этапа. В июне город показывал рекордную, даже аномальную динамику излечения. За этот месяц, на который пришлись парад Победы и плебисцит по Конституции, выписали из больниц и сняли с амбулаторных учетов более 13 тысяч человек.
В июле темпы выздоравливаемости упали в три раза, писала «Фонтанка». По итогам месяца от COVID-19, по официальным данным, излечились всего 4500 пациентов. В августе падение продолжилось - диагноз «здоров» услышали лишь 2237 человек.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге к 31 августа зарегистрированы 36 667 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 25 789 человек, или 70 %. В Москве, принявшей самый серьезный удар эпидемии, этот показатель составляет 82 %.
«Фонтанка» 31 августа рассказала историю 60-летней Галины Калемуллиной, которая неделю добивалась от врачей поликлиники КТ-исследования. Оно показало тяжелое поражение легких. В Покровской больнице пациентка провела ровно три недели, после чего получила два отрицательных теста на COVID-19 и была выписана. При этом состояние легких в стационаре больше не проверяли, так что она по-прежнему находится на больничном.