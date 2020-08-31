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31.08.2020 21:20
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Количество больных COVID-19 в Петербурге за месяц выросло на 40 процентов

В Петербурге к 31 августа количество зараженных COVID-19 составляет 8457 человек, следует из статистики оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Месяц назад в городе насчитывались 6104 активных случая.

Лето в Петербурге четко разделилось на два этапа. В июне город показывал рекордную, даже аномальную динамику излечения. За этот месяц, на который пришлись парад Победы и плебисцит по Конституции, выписали из больниц и сняли с амбулаторных учетов более 13 тысяч человек.

В июле темпы выздоравливаемости упали в три раза, писала «Фонтанка». По итогам месяца от COVID-19, по официальным данным, излечились всего 4500 пациентов. В августе падение продолжилось - диагноз «здоров» услышали лишь 2237 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге к 31 августа зарегистрированы 36 667 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 25 789 человек, или 70 %. В Москве, принявшей самый серьезный удар эпидемии, этот показатель составляет 82 %.

«Фонтанка» 31 августа рассказала историю 60-летней Галины Калемуллиной, которая неделю добивалась от врачей поликлиники КТ-исследования. Оно показало тяжелое поражение легких. В Покровской больнице пациентка провела ровно три недели, после чего получила два отрицательных теста на COVID-19 и была выписана. При этом состояние легких в стационаре больше не проверяли, так что она по-прежнему находится на больничном.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Николай Костылев
Ну правильно. Обещали к 20 сентября новый карантин, получите, распишитесь. Все идёт по плану. Нагнетание со стороны сми. Чем ближе к концу сентября, тем всё чаще будут новости о "катастрофических" темпах роста заболевших. Ну а что? Обнуление прошло успешно, погулять народу дали, в крымнаш и Турцию съездить разрешили, можно дальше намордник одевать и на поводок
Чёрт Опасный
Уверенный рост! ©
kuk-vasyusha
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