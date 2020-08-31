Петербурженку с тяжелым повреждением легких неделю убеждали в ее «нормальности», а когда она настояла на госпитализации, выдали для дыхательной гимнастики прибор из арсенала уездного врача.

«Забираем кислород, другим он нужнее». Диагностика и лечение COVID-19 — в истории одной пациентки

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Комитет здравоохранения и прокуратура разбираются в тактике лечения 60-летней Галины Калемуллиной. Ей стоило немалых усилий убедить врачей, что она — носитель опасной инфекции и чувствует себя гораздо хуже, чем представляется. Как результат — больше месяца на больничном и никаких гарантий на полное выздоровление.

Работающая пенсионерка Галина Калемуллина почувствовала себя плохо 26 июля. Температура и признаки простуды вынудили позвонить в поликлинику № 100 Невского района. Врач пришел на следующий день. Измерил кислород в крови, прослушал стетоскопом, выписал направления. Анализ крови показал повышенное содержание эритроцитов, а флюорография излучала оптимизм: «Органы грудной полости в пределах нормы».

Фото: «Фонтанка.ру»

Врач, опираясь на эти данные, выписал распространенный препарат — антибиотик, и наступила тишина.

Длилась она неделю, пока в ночь на 2 августа женщине не стало совсем худо. Вызвали скорую.

«Врачи отметили пониженное давление, снова измерили кислород и нашли признаки вирусной пневмонии, уточнив, что вероятность заболевания COVID-19 составляет около ста процентов», — вспоминает сын пациентки Максим Калемуллин.

Требовалось КТ-исследование. По ночам единственным доступным местом считалась больница № 40 в Сестрорецке (остальные КТ-сортировки — это частные центры и одна райполиклиника), но Петербург, как оказалось, уже отошел от режима повышенной готовности. Больница принимает на КТ до девяти вечера, сообщили бригаде скорой помощи.

Медики отправили тревожную депешу в 100-ю поликлинику: дескать, у вас пациент с ковидом. Наутро, по словам Максима, пришел дежурный врач Дымова, послушала через стетоскоп и заверила, что женщина идет на поправку. Ни КТ, ни анализов на COVID-19.

Родственники возмутились. Руководству поликлиники они пообещали обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, Смольный и так далее. Это был правильный ключ к наглухо запертой двери.



«Матери оперативно назначили анализ мазков из ротовой полости, анализ крови и выдали направление на КТ», — сказал «Фонтанке» сын.

В легких сразу нашли признаки вирусной пневмонии — множественные зоны уплотнения паренхимы по типу «матового стекла». Степень поражения — тяжелая, 45 и 60 %.

Фото: «Фонтанка.ру»

Чистую флюорограмму из поликлиники Галина Калемуллина объясняет тем, что ее могли неправильно поставить перед прибором. Женщина работает помощником воспитателя в детском саду и более сорока раз проходила рентгенодиагностику.

С такими результатами КТ не поставить на учет в поликлинике и не госпитализировать уже не могли. Привезли в Покровскую больницу, диагностировали COVID-19 и дали на подпись договор об участии в клиническом исследовании экспериментального препарата XC221. Что это такое, какие показания к применению — Галине, по ее словам, не объяснили. Тяжелое состояние, сопутствующие заболевания — бронхиальная астма, сахарный диабет — предписывали серьезное лечение. Четыре дня Калемуллину держали на кислороде.

«Потом прибор забрали, сказав, что кислород нужнее «там», — вспоминает Галина. — Вместо него выдали нехитрое устройство — бутылочка с водой и трубки от капельницы. Я воздух в легкие набираю и через трубку в воду выдыхаю. Такая вот дыхательная терапия. А устройство, наверное, в Сколково изобрели».

Фото: «Фонтанка.ру»

В палате находились пять человек, хотя соседние палаты пустовали. Галина настояла на переселении. На исходе третьей недели к ней поместили «харкающую женщину».

«Это старушка лет восьмидесяти, выглядела очень плохо, постоянно кашляла, — говорит Калемуллина. — Мы спрашивали, как же можно селить без разбора, но с нами никто общаться не желал. Я и фамилии своего лечащего врача не знала. В другой палате кричала от боли еще одна пожилая женщина. На вызов никто не отвечал. Я пошла в сестринскую, времени было 23.15. Там спали. Я спросила, не рановато ли улеглись, а мне ответили: «Все равно умрет скоро».

По утверждению Галины, один раз в сутки, по утрам, в палате мыли пол и раковину. Санпропускника она тоже не видела. «В чем привезли в больницу, в том и подняли на отделение», — говорит она.

Как видно из эпикриза, тесты на коронавирус ей проводили регулярно, но о результатах, по словам Галины, не сообщили. На 21-й день госпитализации Калемуллиной сообщили о двух отрицательных тестах и выписали по выздоровлении от COVID-19.

Фото: «Фонтанка.ру»

КТ легких в Покровской больнице Калемуллиной не делали ни разу, стетоскопом грудную клетку тоже не слушали.

«Что в черном ящике? — шутит фразой Леонида Якубовича пациентка. — В каком у меня состоянии легкие, неясно. Дыхание по-прежнему затруднено».

В выписном эпикризе Покровской больницы указано, что КТ Калемуллина должна сделать в следующий раз через 3 месяца. Она по-прежнему считается больной, и листок нетрудоспособности поликлиника закрывать не спешит. На больничном женщина находится больше месяца.

Калемуллины обратились в прокуратуру, администрацию города, Роспотребнадзор с просьбой проверить качество оказанных медуслуг Покровской больницей и поликлиникой № 100. В комитете здравоохранения на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки» о жалобах пациентки. В поликлинике от комментариев отказались.



«Фонтанка» писала о резком снижении выздоравливаемости от COVID-19 в Петербурге после перехода на новую схему маршрутизации, по которой большинство пациентов закрепляют за поликлиниками и предпочитают лечить амбулаторно, а не стационарно. По состоянию на 31 августа в Петербурге почти 8500 больных. Месяц назад их было 6100.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»