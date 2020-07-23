автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Тем временем суточное количество госпитализаций превышает официальное число новых случаев, а число выздоровлений все ярче демонстрирует игру с цифрами перед плебисцитом. По мере того, как комитет здравоохранения «избавляется» от накопленных архивных смертей, летальность взлетает до устрашающих показателей. В настоящее время она составляет 6,25% — кратно выше российского. Еще десять дней назад, для сравнения, летальность в Петербурге была 5,8%. Предложения чиновников дождаться конца эпидемии, чтобы судить о реальной картине, могут отозваться им еще более печальной статистикой. По данным «Фонтанки», в петербургских стационарах осталось большое количество тяжелых пациентов, которых можно отнести к почти безнадежным, и летальность среди этих оставшихся может резко вырасти. В Госпитале для ветеранов войн (ГВВ) на Народной улице, например, за сутки приняли 43 новых пациента, умерли 8 человек.



«В мае у нас по 20–22 пациента в день умирало и поступало по 150, — вспомнили сотрудники госпиталя в беседе с «Фонтанкой». — Но все равно страшно».

Попутно на территории учреждения строится дополнительный корпус на 300 мест. По некоторым данным, госпиталь планировали 3 августа закрыть на дезинфекцию, а оставшихся пациентов переправить в другие больницы: Боткина, Мариинскую. Но, возможно, от этой идеи откажутся. Второй корпус ГВВ — 46-я больница на Старорусской — расселению и дезинфекции уже подвергся. 10 августа он примет плановых пациентов. Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга 23 июля, за последние сутки госпитализировали 226 человек c коронавирусом и подозрением на него, тогда как официально подтвержденных случаев — 184.

«Пациенту могли подтвердить COVID-19 неделю назад в поликлинике, а через неделю ему стало хуже, началась дыхательная недостаточность — и он едет в больницу. Или анализы пришли тем, кто госпитализировался в предыдущие сутки. В 184 входят и данные поликлиник об амбулаторных пациентах», — объяснили разницу госпитализаций и подтверждений в комитете здравоохранения.



Кружит голову не только статистика заражений-госпитализаций, но и выздоровлений. «Фонтанка» уже писала, что после парада Победы и плебисцита резко сократилось количество выздоравливающих петербуржцев. Тогда президент Российской федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский, ссылаясь на диаграммы, предлагал подождать 15–20 июля, чтобы заметить нарастание выздоровлений. Но этого не произошло. По-прежнему сохраняется двукратное превышение новых случаев. Возникает вопрос: когда и куда подевались выздоровевшие?

Аномальный всплеск исцелений приходится на вторую половину июня, когда чудесным образом количество больных в Петербурге с 10 000+ сократилось до 6000-. Это сходится с теорией о том, что Смольный постарался перед плебисцитом выписать максимальное количество пациентов.

На разрыв заболеваний и выздоровлений наложилась еще одна взятая на вооружение чиновниками практика — не регистрировать COVID-19. Ее якобы начали использовать в июне, массово диагностируя ОРВИ. Сейчас бы пора пришла выздоравливать июньским ковидным, но так как официально их нет, то и в статистику попадать некому. Благодаря таким тонкостям статистики реальное количество больных в Петербурге — при том, что пик эпидемии давно пройден, — постоянно увеличивается и уже превышает 7000.



По официальным данным, в Петербурге свободно более половины коечного фонда, который в пиковые моменты превышал 11 тысяч мест. Но чиновники считают вместе с федеральными стационарами. Они уже расселены. С 27 июля начинают плановую и экстренную помощь четыре больницы: центр Алмазова, 442-й военный госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический университет. С 3 августа из городской системы ковид-помощи исключат СЗГМУ Мечникова и Первый мед. С 10 августа с орбиты сойдет окружной научно-клинический центр Соколова. Предполагается, что максимум к 10 августа освободятся и городские больницы № 2, Мариинская, 38-я. В идеальной картине Смольного через месяц в Петербурге ковидными должны остаться Боткинская больница и детская больница Филатова.

Как сообщили «Фонтанке» близкие к комитету здравоохранения собеседники, новых тяжелых больных действительно становится меньше. Плюс есть тенденция держать на амбулаторном лечении всех тех, кого бы еще месяц назад поместили в стационар — от греха подальше. Но так как «новых» поступлений все меньше, то среди всех госпитализированных процент тяжелых возрастает.



Пожалуй, единственным объективным критерием оценки эпидемии является статистика внебольничных пневмоний (ВП) и смертей. Месячные показатели можно сравнивать с периодами прошлых годов и примерно представлять картину COVID-19. В мае, по данным Петростата, число внебольничных пневмоний выросло в Петербурге в 9,9 раза. Смольный объяснил это невысокими прошлогодними показателями, так как высокая заболеваемость ВП не характерна для летних месяцев и мая.

Следуя этой логике, то же можно сказать о возросшей в 1,5 раза смертности в июне, побившей рекорд 10-летия. Просто раньше петербуржцы неохотно умирали летом.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

