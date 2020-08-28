Рядом со спортивной площадкой на Курляндской факелом полыхал «Форд»
Автомобильный пожар тушили в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 28 августа. По счастью, обошлось без пострадавших.
Зарево во дворе домов на Курляндской, 22, заметили жители и показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машина загорелась рядом со спортивной площадкой, карет скорой помощи поблизости не наблюдалось.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что на Курляндской силами двух расчётов и девяти пожарных тушили «Форд». В автомобиле сгорели все сгораемые части. Пожар ликвидирован в 18:48, пострадавших нет.
Накануне тушить машины пришлось на Лифляндской. «Газель» и легковой автомобиль вспыхнули после аварии, одному человеку потребовалась помощь врачей.