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28.08.2020 19:44
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Рядом со спортивной площадкой на Курляндской факелом полыхал «Форд»

Автомобильный пожар тушили в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 28 августа. По счастью, обошлось без пострадавших.

Зарево во дворе домов на Курляндской, 22, заметили жители и показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машина загорелась рядом со спортивной площадкой, карет скорой помощи поблизости не наблюдалось.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что на Курляндской силами двух расчётов и девяти пожарных тушили «Форд». В автомобиле сгорели все сгораемые части. Пожар ликвидирован в 18:48, пострадавших нет.

Накануне тушить машины пришлось на Лифляндской. «Газель» и легковой автомобиль вспыхнули после аварии, одному человеку потребовалась помощь врачей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
А как определил что это форд?..невиднож нифига
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