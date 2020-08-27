На Лифляндской после ДТП загорелись две машины. Есть пострадавший
После столкновения на набережной Обводного канала в Петербурге загорелись два автомобиля. Пострадавшего передали медикам.
Спасатели работают на пожаре у дома 2 по Лифляндской улице вечером 27 августа. Фото с места происшествия «Фонтанке» прислали читатели, в городском управлении МЧС уточнили, что горели сразу два автомобиля. Один из них легковой, второй — «ГАЗель».
Пострадал один человек, его осматривают медики. Состояние уточняется. В машинах сгорело все, что может гореть. Пожар ликвидирован.