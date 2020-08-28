Школьный базар подорожал на 2%. Родителям девочек придется заплатить на 5 тысяч рублей больше

«Тенденция последних лет — рост цен на предметы гардероба и канцелярские принадлежности ниже инфляции», — сообщает в отчете статистическое ведомство. В сравнении с июлем прошлого года набор первоклассника подорожал на 1,7%, а первоклассницы — на 1,1%. При этом набор для мальчика в среднем стоит 18,8 тыс. рублей, а набор для девочки — 23,2 тыс. рублей.

Собрать в школу первоклассника в России стало на 2% дороже, чем в прошлом году, подсчитал Росстат. Стоимость набора первоклашки с учетом одежды, канцелярии, рюкзака и букета в 2020 году в среднем составила 21 тыс. рублей. Причем отправить во всем новом мальчика будет почти на 5 тыс. рублей дешевле, чем девочку.

Средняя стоимость парадной одежды для первоклассника по России составляет 10,3 тыс. рублей, спортивной формы — почти 4 тыс. рублей, канцелярских принадлежностей — 2,6 тыс. рублей, рюкзака — около 2 тысяч, а букета из пяти цветов — 541 рубль.

Также в Росстате подсчитали дополнительные расходы. На смартфон в этом году родителям придется потратить в среднем около 9,5 тыс. рублей, на планшет — 12 тыс. рублей, а на ноутбук — 30 тыс. рублей. Стоимость дополнительных занятий составит 218 рублей за академический час, а обучение в частной школе — более 20 тыс. рублей в месяц.

Дешевле всего собрать в школу мальчика могут жители Орловской области (14 тыс. рублей), а девочку — Омской области (18 тыс. рублей). Наиболее затратные сборы ожидают родителей мальчиков в Чукотском автономном округе (24 тыс. рублей), а девочек — в Камчатском крае (32 тыс. рублей). В Петербурге и Ленобласти, судя по представленной Росстатом инфографике, набор первоклассника обойдется примерно в 18 тыс. рублей.

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