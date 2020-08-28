ВООПИиК пригрозил Запесоцкому судом из-за дачи в саду «Озерки». А бывшие защитники уже пошли в суд, не дождавшись своих денег

Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) предупредило Федерацию независимых профсоюзов и СПбГУП, что может обратиться в суд из-за ситуации с разрушенной дачей при саде «Озерки». Ранее «Фонтанка» сообщала, что ректору пытаются организовать личный прием у губернатора Александра Беглова с шокирующим контекстом.

В своем заявлении от 28 августа городское отделение ВООПИиК ссылается на материал «Фонтанки». Напомним, в начале недели стало известно о том, что ФНПР настаивает на личной встрече губернатора и ректора Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. Причина — давление со стороны КГИОП, который через суд обязал университет в течение 2 лет восстановить разобранную ранее дачу при саде «Озерки». В письме на имя Беглова глава Федерации профсоюзов называет мнимой экспертизу Михаила Мильчика, на основании которой здание было внесено в реестр объектов культурного наследия. При этом он сообщает, что университет располагает и другими «шокирующими фактами».