ВООПИиК пригрозил Запесоцкому судом из-за дачи в саду «Озерки». А бывшие защитники уже пошли в суд, не дождавшись своих денег
Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) предупредило Федерацию независимых профсоюзов и СПбГУП, что может обратиться в суд из-за ситуации с разрушенной дачей при саде «Озерки». Ранее «Фонтанка» сообщала, что ректору пытаются организовать личный прием у губернатора Александра Беглова с шокирующим контекстом.
В своем заявлении от 28 августа городское отделение ВООПИиК ссылается на материал «Фонтанки». Напомним, в начале недели стало известно о том, что ФНПР настаивает на личной встрече губернатора и ректора Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. Причина — давление со стороны КГИОП, который через суд обязал университет в течение 2 лет восстановить разобранную ранее дачу при саде «Озерки». В письме на имя Беглова глава Федерации профсоюзов называет мнимой экспертизу Михаила Мильчика, на основании которой здание было внесено в реестр объектов культурного наследия. При этом он сообщает, что университет располагает и другими «шокирующими фактами».
«Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК вынуждено публично предупредить Федерацию профсоюзов и Университет профсоюзов, что, если они не прекратят распространение ложных сведений об экспертизе и её авторе — известном специалисте по деревянному зодчеству Михаиле Исаевиче Мильчике, СПбГО ВООПИиК обратится в суд для защиты своей деловой репутации, — говорится в заявлении. — Экспертиза, названная Федерацией профсоюзов «мнимой» и направленной на «рейдерский захват», была выполнена ВООПИиК в 2014 году в рамках государственного контракта в отношении большого числа выявленных объектов культурного наследия, в том числе и в отношении «Дачи при саде «Озерки», находившейся под государственной охраной с 2001 года, задолго до передачи в пользование Университета профсоюзов. Экспертиза в отношении этого редкого и ценного здания была выполнена в строгом соответствии со всеми нормами закона, что подтвердили все судебные инстанции, включая Верховный суд, отказавшие Федерации профсоюзов в её необоснованных требованиях». По словам ВООПИиК, Университет профсоюзов, вместо воссоздания разрушенного памятника, пытается доказать, что никакой ценности объект культурного наследия не представлял.
Между тем в базе арбитража можно найти уже не угрозу, а самый настоящий иск к Университету профсоюзов, принятый к производству в середине августа. Подало его адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», оно пытается взыскать с вуза 1,8 млн рублей. Именно это бюро представляло интересы СПбГУП в Куйбышевском районном суде, который признал университет виновным в «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия» и назначил штраф в 3 млн рублей. В самой фирме не стали уточнять, связан ли иск бюро именно с этим разбирательством.