Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Одержавший, под данным белорусской ЦИК, победу на президентских выборах Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется и теперь необходимо заняться экономическими вопросами. Об этом 28 августа пишет «БелТА».
«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он в ходе визита на сыроваренное предприятие «Савушкин-Орша».
По его словам, государственные и частные предприятия должны работать на равных условиях. «Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие подло себя ведут», — сказал Лукашенко.
Примером надежности и преданности государству стали сотрудники государственных СМИ, которые в тот момент оказались рядом. «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами», — сказал он, а также добавил, что при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать «морально-политическая поправка».
Власти Белоруссии уже перевели взгляд с протестов на экономику. По данным ТАСС, белорусские банки на фоне политического кризиса прекращают выдачу кредитов населению. Кредитование физических лиц уже остановил один из системообразующих банков республики — БПС-Сбербанк, а также Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк и другие.
Прошедшие в начале августа этого года президентские выборы привели к массовым протестам в Минске и других городах Белоруссии. ЦИК сообщил, что по итогам голосования победил Александр Лукашенко. Его главный оппонент — Светлана Тихановская — покинула страну и объявила о создании координационного совета «по транзиту власти». Однако установить диалог с действующей властью у оппозиции не вышло. Протестные мероприятия, а также задержания их участников, продолжаются до сих пор.