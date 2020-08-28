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28.08.2020 13:38
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Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Одержавший, под данным белорусской ЦИК, победу на президентских выборах Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется и теперь необходимо заняться экономическими вопросами. Об этом 28 августа пишет «БелТА».

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он в ходе визита на сыроваренное предприятие «Савушкин-Орша».

По его словам, государственные и частные предприятия должны работать на равных условиях. «Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие подло себя ведут», — сказал Лукашенко.

Примером надежности и преданности государству стали сотрудники государственных СМИ, которые в тот момент оказались рядом. «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами», — сказал он, а также добавил, что при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать «морально-политическая поправка».

Власти Белоруссии уже перевели взгляд с протестов на экономику. По данным ТАСС, белорусские банки на фоне политического кризиса прекращают выдачу кредитов населению. Кредитование физических лиц уже остановил один из системообразующих банков республики — БПС-Сбербанк, а также Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк и другие.

Прошедшие в начале августа этого года президентские выборы привели к массовым протестам в Минске и других городах Белоруссии. ЦИК сообщил, что по итогам голосования победил Александр Лукашенко. Его главный оппонент — Светлана Тихановская — покинула страну и объявила о создании координационного совета «по транзиту власти». Однако установить диалог с действующей властью у оппозиции не вышло. Протестные мероприятия, а также задержания их участников, продолжаются до сих пор.

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Комментарии (7)

efela
Когда читаешь высказывания Лукашенко, хочется чтобы человеку уже оказали квалифицированную медицинскую помощь.
На его фоне наши упыри прям светочами здравомыслия выглядят.
Komarinsk2019
Белорусы слишком мягкие оказались для этого упыря...
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