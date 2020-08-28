Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Одержавший, под данным белорусской ЦИК, победу на президентских выборах Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется и теперь необходимо заняться экономическими вопросами. Об этом 28 августа пишет «БелТА».



«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он в ходе визита на сыроваренное предприятие «Савушкин-Орша».



По его словам, государственные и частные предприятия должны работать на равных условиях. «Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие подло себя ведут», — сказал Лукашенко.

