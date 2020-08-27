Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на правозащитный центр «Весна», всего на площади Независимости вечером 27 августа задержали более 100 протестующих — в основном, мужчин. Силу на этот раз практически не применяли. В настоящее время акция солидарности закончилась, люди разошлись, ОМОН уехал. Люди расходились со словами «Каждый день» - они собираются вернуться. После окончания митинга группа активистов в вестибюле одной из станций метро устроила небольшой концерт. Они исполнили «Магутны Божа» и «Пагоню» - песни-символы протеста (вместе с «Тремя черепахами»).

Доставленных в отдел полиции с места проведения митинга в Минске журналистов отпустили, когда акция протеста закончилась.

Из отдела милиции отпустили российских журналистов, вмешаться пришлось российскому консулу. По данным МВД, пишет TUT.by, те, у кого есть аккредитация, могут остаться в Минске и работать дальше. Остальные, возможно, «поедут в Смоленск».



Среди доставленных в отдел журналистов был и петербуржец Дмитрий Ловецкий. Его телефон появился в зоне действия сети, однако на звонки он пока не отвечает.



На акции силовики старались убрать с площади Независимости всех журналистов. Протестующих отправляли в автозаки без применения силы.