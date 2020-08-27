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27.08.2020 21:39
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Митинг в Минске закончился пением в метро. Журналистов отпустили из милиции, некоторым придется поехать в Смоленск

Доставленных в отдел полиции с места проведения митинга в Минске журналистов отпустили, когда акция протеста закончилась.

Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на правозащитный центр «Весна», всего на площади Независимости вечером 27 августа задержали более 100 протестующих — в основном, мужчин. Силу на этот раз практически не применяли. В настоящее время акция солидарности закончилась, люди разошлись, ОМОН уехал. Люди расходились со словами «Каждый день» - они собираются вернуться. После окончания митинга группа активистов в вестибюле одной из станций метро устроила небольшой концерт. Они исполнили «Магутны Божа» и «Пагоню» - песни-символы протеста (вместе с «Тремя черепахами»).

Из отдела милиции отпустили российских журналистов, вмешаться пришлось российскому консулу. По данным МВД, пишет TUT.by, те, у кого есть аккредитация, могут остаться в Минске и работать дальше. Остальные, возможно, «поедут в Смоленск».

Среди доставленных в отдел журналистов был и петербуржец Дмитрий Ловецкий. Его телефон появился в зоне действия сети, однако на звонки он пока не отвечает.

На акции силовики старались убрать с площади Независимости всех журналистов. Протестующих отправляли в автозаки без применения силы.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сбор на площади Независимости вечером 27 августа связан с задержаниями накануне, когда часть протестующих ОМОН запер в церкви.

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Комментарии (1)

260928241
Времени пение берет самую малость, а пользы от этого пения, между прочим, целый вагон .
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