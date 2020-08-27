Больше десяти журналистов из Белоруссии и России задержали на площади Свободы в Минске 27 августа. Под проверку документов в том числе попал петербуржец Дмитрий Ловецкий.

Журналистов, сообщает TUT.by, доставили в Октябрьское РУВД, там у них проверяют документы. Большинство из задержанных сотрудников СМИ были в жилетках с надписью PRESS.

Среди задержанных, например, Сергей Бобылев из ТАСС, Василий Федосенко и Владимир Костин из Reuters и петербуржец Дмитрий Ловецкий, фотограф от Associated Press. Час назад он на своей странице выложил кадр из Минска с красно-белым флагом. В настоящее время его телефон отключен.

Тем временем на площади Свободы собираются протестующие. Пока полиция активных действий не предпринимает, а только просит всех разойтись. Люди вышли на акцию солидарности в связи со вчерашним инцидентом в Красном костеле — после разгона очередного митинга накануне ОМОН запер там часть протестующих и журналистов.



Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.