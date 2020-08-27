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27.08.2020 19:15
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В Минске задержали группу журналистов. Среди них есть петербуржец

Больше десяти журналистов из Белоруссии и России задержали на площади Свободы в Минске 27 августа. Под проверку документов в том числе попал петербуржец Дмитрий Ловецкий.

Журналистов, сообщает TUT.by, доставили в Октябрьское РУВД, там у них проверяют документы. Большинство из задержанных сотрудников СМИ были в жилетках с надписью PRESS.

Среди задержанных, например, Сергей Бобылев из ТАСС, Василий Федосенко и Владимир Костин из Reuters и петербуржец Дмитрий Ловецкий, фотограф от Associated Press. Час назад он на своей странице выложил кадр из Минска с красно-белым флагом. В настоящее время его телефон отключен.

Тем временем на площади Свободы собираются протестующие. Пока полиция активных действий не предпринимает, а только просит всех разойтись. Люди вышли на акцию солидарности в связи со вчерашним инцидентом в Красном костеле — после разгона очередного митинга накануне ОМОН запер там часть протестующих и журналистов.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

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Комментарии (4)

***_555
Державники, которые вопили про журналистов независимых изданий, что протявкаете? Тут уж ТАСС и прочие прикормленные.
ВасилийG
ну сейчас опять начнется. Я понимаю омон, что им дали задание, но журналистов то трогать не стоило. Они же там освещают то, что происходит, чтобы потом не возникало вопросов что ? и как? было на самом деле
Савва Морозов
бить будут не по надписи пресса на спине. возомнили себя неприкосновенными.
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