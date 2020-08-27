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27.08.2020 20:01
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На площади Независимости в Минске вслед за журналистами начали задерживать протестующих

Около тысячи человек собрались на митинг в центре Минска вечером 27 августа, среди них появился ОМОН. Несколько человек задержали.

Как пишет TUT.by, людей на площади окружил ОМОН, начались задержания. При этом протестующих просто мирно уводят в автозаки, силу сотрудники не применяют. Девушек через оцепление пропускают свободно. Оставшихся на площади журналистов просят не снимать происходящее, однако там их осталось не много.

Как сообщалось ранее, в отдел милиции увезли около двух десятков корреспондентов, в том числе из России. В МВД пояснили, что сотрудники проверяют, есть ли у них аккредитация и если таковая найдется, то журналистов отпустят.

Автозаки продолжают подъезжать, закрыта ближайшая к площади станция метро.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сбор на площади Независимости вечером 27 августа связан с задержаниями накануне, когда часть протестующих ОМОН запер в церкви.

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