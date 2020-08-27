На площади Независимости в Минске вслед за журналистами начали задерживать протестующих

Около тысячи человек собрались на митинг в центре Минска вечером 27 августа, среди них появился ОМОН. Несколько человек задержали.



Как пишет TUT.by, людей на площади окружил ОМОН, начались задержания. При этом протестующих просто мирно уводят в автозаки, силу сотрудники не применяют. Девушек через оцепление пропускают свободно. Оставшихся на площади журналистов просят не снимать происходящее, однако там их осталось не много.

Как сообщалось ранее, в отдел милиции увезли около двух десятков корреспондентов, в том числе из России. В МВД пояснили, что сотрудники проверяют, есть ли у них аккредитация и если таковая найдется, то журналистов отпустят.