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27.08.2020 23:23
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Вторую российскую вакцину от коронавируса собираются регистрировать, как и первую — «по ускоренной процедуре»

Вторую российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже в октябре «по ускоренной процедуре». Об этом 27 августа заявил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александр Рыжиков.

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал он (цитата по РБК). Сейчас уже проходит второй этап испытания вакцины — добровольцами выступили около ста человек. По словам Рыжикова, препарат от «Вектора» принципиально отличается от вакцины Sputnik V, разработанной НИЦ имени Гамалеи и уже зарегистрированной (без третьего этапа испытаний).

«Наша вакцина состоит из аминокислот, из которых синтезированы синтетические пептидные антигены, эти антигенты вызывают иммунную реакцию против коронавируса и в дальнейшем иммунитет, антитела защищают от заболевания, вызванного новым коронавирусом», — пояснил представитель «Вектора».

По предварительной информации, у ста человек, на которых испытали вакцину, побочные эффекты минимальны — в основном, речь идет о «болезненности в месте инъекции».

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (1)

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