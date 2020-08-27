Вторую российскую вакцину от коронавируса собираются регистрировать, как и первую — «по ускоренной процедуре»

Вторую российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже в октябре «по ускоренной процедуре». Об этом 27 августа заявил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александр Рыжиков.



«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал он (цитата по РБК). Сейчас уже проходит второй этап испытания вакцины — добровольцами выступили около ста человек. По словам Рыжикова, препарат от «Вектора» принципиально отличается от вакцины Sputnik V, разработанной НИЦ имени Гамалеи и уже зарегистрированной (без третьего этапа испытаний).

