«Без меня, они могут меня даже бить». Трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам россиянку объявили в розыск, обыск прошел у галериста Гельмана

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заочно отправил под стражу живущую в Израиле гражданку России Юлию Ильинскую (или Яэль Ильински). В московской квартире бывшего политтехнолога и галериста Марата Гельмана прошел обыск.



Как следует из картотеки Черемушкинского районного суда столицы, ходатайство следствия было удовлетворено 27 августа, на это обратил внимание адвокат «Агоры» Леонид Соловьев. Ильинская заочно арестована и, если окажется в России, то будет отправлена в изолятор.



Сама Ильинская, которая живет в Израиле, отреагировала на новость в Facebook словами «Без меня, они могут меня даже бить».

