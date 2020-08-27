«Без меня, они могут меня даже бить». Трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам россиянку объявили в розыск, обыск прошел у галериста Гельмана
Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заочно отправил под стражу живущую в Израиле гражданку России Юлию Ильинскую (или Яэль Ильински). В московской квартире бывшего политтехнолога и галериста Марата Гельмана прошел обыск.
Как следует из картотеки Черемушкинского районного суда столицы, ходатайство следствия было удовлетворено 27 августа, на это обратил внимание адвокат «Агоры» Леонид Соловьев. Ильинская заочно арестована и, если окажется в России, то будет отправлена в изолятор.
Сама Ильинская, которая живет в Израиле, отреагировала на новость в Facebook словами «Без меня, они могут меня даже бить».
В той же соцсети час назад на странице галериста Марата Гельмана появился пост, в котором он сообщил, что в его московской квартире прошел обыск. «Анекдот хотите?
Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд УСТАНОВИЛ что я "фактически живу с Юлей Ильинской на Остоженке" и в связи с уголовным делом против нее сейчас в нашей московской квартире обыск. Интересно, как они установили? Это в рамках какой компании?», - задается вопросами Гельман. Он отметил, что обыск прошел при понятых, но оперативники ничего не нашли и уехали.
Уголовное дело о незаконном получении бюллетеня в отношении Ильинской было возбуждено в конце июля. Поводом стала откровенность девушки. В день голосования по конституционным поправкам она решила испытать систему и смогла получить бюллетень дважды — на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве и в Генконсульстве в Хайфе. Еще раз она проголосовала через электронную форму. Более того, бюллетень выдали и ее несовершеннолетней дочери. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.